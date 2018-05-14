Производитель чехлов рассекретил iPhone SE 2

Слухи о том, что iPhone SE нового поколения будет сделан по образу и подобию флагманского iPhone X, распространялись в течение длительного времени, но теперь они впервые получили подтверждение от производителя чехлов для смартфонов Olixar.

Olixar поделился с журналистами чертежами iPhone SE 2 для служебного пользования, полученными от собственных источников на китайских заводах, где будут собирать новые «айфоны». Как видно на схеме, iPhone SE 2 тоже получит «монобровь», или, если угодно, «козырёк» — такой же, как у iPhone X, хотя и меньше размером.

Ширина этого выступа составляет 187 миллиметров, что примерно вдвое меньше, чем у iPhone X. И это, скорее всего, означает, что для технологии Face ID там места не нашлось — согласитесь, вряд ли Apple установила бы сложную систему на «бюджетный» смартфон начального уровня в линейке моделей.

Но где в таком случае будет сканер отпечатков пальцев? Судя по схеме, SE 2 получит почти безрамочный экран, как «десятый» iPhone, поэтому для кнопки Home с Touch ID в нём просто не найдётся места. Также остаётся открытым вопрос с разъёмом для наушников: одни источники говорят, что его не будет, другие уверяют, что он всё-таки есть.