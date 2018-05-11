Производитель чехлов показал дизайн iPhone SE 2

Производитель чехлов показал дизайн iPhone SE 2В сети уже давно ходят слухи о новом дизайне iPhone SE 2. Вчера один из производителей чехлов подтвердил дизайн устройства, показав защитные стекла для него.

Сегодня Olixar показали iPhone SE 2 со всех сторон. Разумеется, не без рендеров чехлов.

Судя по изображениям, устройство будет выполнено в стиле iPhone X, а также получит стеклянный корпус. В листинге аксессуаров гаджет указан как FlexiShield iPhone SE 2018.

Кроме того, у смартфона будет, судя по рендеру, увеличенная камера.