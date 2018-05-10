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Опубликованы снимки дисплея iPhone SE 2
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Опубликованы снимки дисплея iPhone SE 2 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Опубликованы снимки дисплея iPhone SE 2Пока Apple думает над новой порцией смайлов для iOS 12, мы продолжаем собирать iPhone SE 2 по частям. Похоже, что смартфон действительно будет.
А еще у этой модели будет характерный вырез на фронтальной грани. Почти такой же, как и у iPhone X, но выполнен он будет более аккуратно.
Вслед за утечкой схем-макетов производителя чехлов Olixar, в сеть попали снимки еще нескольких комплектующих iPhone SE 2:
Alleged iPhone SE (2018) parts?
via https://t.co/pJsOlU5ZlN pic.twitter.com/zYD8f7ybc0
— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 10 мая 2018 г.
Фотографии опубликовал популярный инсайдер Venya Geskin. Похоже, что iPhone SE 2 действительно получит «полуостров».
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