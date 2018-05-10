Опубликованы снимки дисплея iPhone SE 2

Опубликованы снимки дисплея iPhone SE 2Пока Apple думает над новой порцией смайлов для iOS 12, мы продолжаем собирать iPhone SE 2 по частям. Похоже, что смартфон действительно будет.

А еще у этой модели будет характерный вырез на фронтальной грани. Почти такой же, как и у iPhone X, но выполнен он будет более аккуратно.

Вслед за утечкой схем-макетов производителя чехлов Olixar, в сеть попали снимки еще нескольких комплектующих iPhone SE 2:

Alleged iPhone SE (2018) parts?

via https://t.co/pJsOlU5ZlN pic.twitter.com/zYD8f7ybc0

— Ben Geskin (@VenyaGeskin1) 10 мая 2018 г.

Фотографии опубликовал популярный инсайдер Venya Geskin. Похоже, что iPhone SE 2 действительно получит «полуостров».