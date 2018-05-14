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iPhone SE 2 могут показать лишь в сентябре
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iPhone SE 2 могут показать лишь в сентябре 

iPhones.ru 36 минут назад
Фото: iPhones.ru
iPhone SE 2 могут показать лишь в сентябреЧем ближе к летней конференции для разработчиков WWDC 2018, тем больше появляется слухов, связанных с iPhone SE 2. За последнюю неделю в сети опубликовали сразу несколько фотографий и даже короткий видеоролик с изображением смартфона.
Инсайдеры подогревают интерес вокруг модели в связи с приближающейся презентацией. Но, если верить ресурсу Maсotakara, Apple перенесет презентацию «бюджетника» на сентябрь.
По данным близких к Apple источников, массовое производство iPhone SE 2 по-прежнему не запущено и компания банально не успеет выпустить смартфон к началу июня.
В том же докладе Macotokara говорится и о том, что Apple пока не определилась с окончательным дизайном модели. В компании действительно тестировался iPhone SE 2 полностью повторяющий модель первого поколения. Были и прототипы с 6-дюймовым дисплеем, но, по всей видимости, ни один из них так и не был утвержден.
Из особенностей iPhone SE 2 стоит отметить возможную поддержку Face ID и, возможно, модуля беспроводной зарядки.
Одним словом, информация о смартфоне довольно размыта и понять, каким и главное, когда будет представлен новый бюджетный iPhone, сложно.
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