iPhone SE 2 могут показать лишь в сентябре

iPhone SE 2 могут показать лишь в сентябреЧем ближе к летней конференции для разработчиков WWDC 2018, тем больше появляется слухов, связанных с iPhone SE 2. За последнюю неделю в сети опубликовали сразу несколько фотографий и даже короткий видеоролик с изображением смартфона.

Инсайдеры подогревают интерес вокруг модели в связи с приближающейся презентацией. Но, если верить ресурсу Maсotakara, Apple перенесет презентацию «бюджетника» на сентябрь.

По данным близких к Apple источников, массовое производство iPhone SE 2 по-прежнему не запущено и компания банально не успеет выпустить смартфон к началу июня.

В том же докладе Macotokara говорится и о том, что Apple пока не определилась с окончательным дизайном модели. В компании действительно тестировался iPhone SE 2 полностью повторяющий модель первого поколения. Были и прототипы с 6-дюймовым дисплеем, но, по всей видимости, ни один из них так и не был утвержден.

Из особенностей iPhone SE 2 стоит отметить возможную поддержку Face ID и, возможно, модуля беспроводной зарядки.

Одним словом, информация о смартфоне довольно размыта и понять, каким и главное, когда будет представлен новый бюджетный iPhone, сложно.