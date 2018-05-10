Как выглядит прогноз погоды в Android P

Презентация Google I/O 2018 выдалась очень насыщенной. Больше всего запомнилась возможность Assistant созваниваться с реальными людьми, но были и небольшие доработки. Одной из них стал прогноз погоды, который теперь виден на заблокированном экране.

Узнать состояние погоды в Android P DP2 просто — для этого достаточно заблокировать смартфон. Данные находятся прямо под часами. Об этом сообщает Android Police.

Небольшая строка вмещает актуальную температуру и общие погодные условия. На скриншоте видим ясное солнце.

Крошечное изменение дополняет общую картину улучшений. Напомним, до этого мы узнали об обновлении уведомлений. Среди них в том числе есть данные о программах, которые работают в фоновом режиме.

Обсудить результаты работы программистов Google можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.