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Как выглядит прогноз погоды в Android P
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Как выглядит прогноз погоды в Android P 

Android Insider 46 минут назад
Фото: Android Insider
Презентация Google I/O 2018 выдалась очень насыщенной. Больше всего запомнилась возможность Assistant созваниваться с реальными людьми, но были и небольшие доработки. Одной из них стал прогноз погоды, который теперь виден на заблокированном экране.
Узнать состояние погоды в Android P DP2 просто — для этого достаточно заблокировать смартфон. Данные находятся прямо под часами. Об этом сообщает Android Police.
Небольшая строка вмещает актуальную температуру и общие погодные условия. На скриншоте видим ясное солнце.
Крошечное изменение дополняет общую картину улучшений. Напомним, до этого мы узнали об обновлении уведомлений. Среди них в том числе есть данные о программах, которые работают в фоновом режиме.
Обсудить результаты работы программистов Google можно в официальном телеграм-канале AndroidInsider.
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