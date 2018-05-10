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Пресс-рендеры подтвердили внешность Galaxy S8 Lite
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Пресс-рендеры подтвердили внешность Galaxy S8 Lite 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Galaxy S8 Lite, чей релиз должен состояться уже этим летом, будет точной копией оригинальной модели. Это подтверждают пресс-рендеры, опубликованные авторитетным порталом SlashLeaks. Качество изображений, стилистика их исполнения, а также внешнее сходство с рендерами из базы данных TENAA не вызывает сомнений в их подлинности.
Galaxy S8 Lite — это облегченная версия основного флагмана, вероятно, предназначенная для реализации на китайском рынке. Выпуская эту модель в продажу, Samsung рассчитывает повысить интерес местного населения к фирменной продукции, которая не пользуется особым спросом на территории материкового Китая из-за обилия смартфонов местного производства.
Согласно данным синтетических испытаний, смартфон получит процессор Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти и одиночный модуль основной камеры. Дизайнеры Samsung не стали даже исправлять недостатки оригинальной версии, расположив сканер отпечатков пальцев параллельно основной камере, а не поместив его под него — как у Galaxy S9 и S9+.
Несмотря на то что точная дата презентации Galaxy S8 Lite пока неизвестна, инсайдеры рекомендуют ориентироваться на 21 мая. В этом день Samsung может провести в Пекине аналог конференции Unpacked, в ходе которой и покажет облегченную версию прошлогоднего флагмана. Розничная цена и сроки начала продажи новинки пока остаются в строжайшем секрете.
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