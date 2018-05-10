Ещё
В 6,1-дюймовом iPhone будет установлен экран от LG G7 ThinQ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В 6,1-дюймовом iPhone будет установлен экран от LG G7 ThinQ 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
В 6,1-дюймовом iPhone будет установлен экран от LG G7 ThinQДумали, что iPhone с ЖК-экраном будет таким же, как и раньше? Увы, это не совсем так.
Дисплей смартфона будет построен по технологии MLCD +, которая используется в LG G7 ThinQ.
Обычные ЖК-пиксели содержат по три подпикселя, по одному каждого цвета: красный, зеленый и синий. Смешивая и сопоставляя их, можно отобразить любой цвет. MLCD + добавляет четвертый субпиксель, белый. Он используется для повышения яркости пикселя, обеспечивая таким образом наивысшую яркость дисплея.
Кроме того, эта технология поддерживает цветовой диапазон DCI-P3, используемый в OLED-матрицах. Таких дисплеи потребляют энергию на 30% меньше, чем IPS.
Крупные издания уже не раз отмечали «необычайность» новых дисплеев от LG. Было бы здорово, если Apple действительно заменила старые LCD-экраны на MLCD + в новых айфонах.
iPhones.ru: последние новости
В сети появились живые фотографии Xiaomi Mi7 Samsung представила Galaxy S9 для любителей бургундского вина Я ускорил первые Apple Watch в 2 раза
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о социальной революции439
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества21
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1247
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала602
Клейменов больше не будет вести программу «Время»100
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение