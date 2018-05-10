В 6,1-дюймовом iPhone будет установлен экран от LG G7 ThinQ

В 6,1-дюймовом iPhone будет установлен экран от LG G7 ThinQДумали, что iPhone с ЖК-экраном будет таким же, как и раньше? Увы, это не совсем так.

Дисплей смартфона будет построен по технологии MLCD +, которая используется в LG G7 ThinQ.

Обычные ЖК-пиксели содержат по три подпикселя, по одному каждого цвета: красный, зеленый и синий. Смешивая и сопоставляя их, можно отобразить любой цвет. MLCD + добавляет четвертый субпиксель, белый. Он используется для повышения яркости пикселя, обеспечивая таким образом наивысшую яркость дисплея.

Кроме того, эта технология поддерживает цветовой диапазон DCI-P3, используемый в OLED-матрицах. Таких дисплеи потребляют энергию на 30% меньше, чем IPS.