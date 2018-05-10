6 интересных планшетов на Android до 15 000 рублей

Сейчас на рынке представлено много планшетов на Android — столько, что в их ассортименте можно запросто потеряться. Мы решили отобрать шесть таких устройств разного ценового диапазона (от 3 до 15 тысяч рублей), которые сейчас еще можно заполучить со скидкой.

ALLDOCUBE iPlay 8 Идеальный вариант для тех, кто ищет бюджетный планшет на Android для выполнения самых простых задач. 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной потянут даже простенькие игры, а 7,85-дюймовый дисплей подойдет для комфортного просмотра фильмов. Купить его можно всего за 3300 рублей.

Teclast P80 Pro Эта модель уже помощнее (2 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенной памяти), да и экран чуть больше — 8 дюймов. Такой планшет можно использовать для выполнения ресурсоемких задач: к примеру, проводить презентации, разрешение 1920 x 1200 этому способствует. Работает планшет под управлением Android 7.0, а стоит — меньше 8 тысяч рублей.

fnf Ifive Mini 4S При стоимости чуть больше Teclast P80 Pro данное устройство имеет схожие технические характеристики — 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной. Но главная фишка этого планшета — 7,9-дюймовый экран с разрешением 2048 x 1536 точек. За графику отвечает чип Mail-T764.

Lenovo P8 Помимо логотипа известного бренда, здесь добавляется 3 ГБ оперативной памяти (к 16 ГБ ROM), 8-мегапиксельная задняя камера и 5-мегапиксельная фронтальная, а также процессор Qualcomm Snapdragon 625. На таком планшете уже и в серьезные игрушки можно поиграть, а обойдется он не сильно дороже — около 11 500 рублей.

Teclast Master T10 Более профессиональное решение, оснащенное большим 10,1-дюймовым экраном, Android 7.0 и целыми 4 ГБ оперативной памяти. 64 ГБ встроенной памяти можно дополнить карточкой памяти объемом до 128 ГБ. Высокая производительность планшета обеспечивается процессором MTK8176. Кстати, разрешение экрана — 2560 x 1600 пикселей. При стоимости меньше 14 тысяч рублей это отличный вариант.

Chuwi Hi 9 Начнем с козырей — Android 8.0, Helio X20, 10,1-дюймовый экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей… мало? Добавим 4 ГБ оперативки, 64 ГБ встроенной, Bluetooth 4.2 и графический чип Mali-T880 — можно запросто назвать этот планшет «убийцей» iPad на Android. Тем более стоит он всего на 500 рублей дороже предыдущего участника нашего списка.

Пока эти и многие другие планшеты по акции в магазине GearBest, советуем поторопиться — потом они будут стоит значительно дороже.