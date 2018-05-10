iPad 2018 года стал дешевле в России

Чуть больше месяца прошло с того момента, как Apple показала новый iPad. На старте продаж рынок столкнулся с острым дефицитом планшетов, чем были обусловлены высокие цены на iPad 2018 года, но теперь, когда устройства есть в наличии, их можно купить в России значительно дешевле.

Так, например, ценник на новый iPad 2018 с 32 ГБ встроенной памяти упал ниже 23 тысяч рублей — именно столько стоит серебристая версия планшета. За эту же цену доступна золотая версия и устройство в цвете «серый космос» (одна из самых популярных моделей).

Приятно удивляют и цены на новые iPad со 128 ГБ встроенной памяти — золотую и серебристую версии можно купить ниже 29 тысяч рублей. Впрочем, если необходимо наличие в планшете модуля сотовой связи, доплачиваем пару тысяч рублей и получаем модель с поддержкой SIM-карт (правда, уже с 32 ГБ памяти). Для версии со 128 ГБ памяти тоже есть модификация с модулем сотовой связи, но она уже обойдется дороже.

Заметно подешевели не только новые iPad 2018 года выпуска, но и более мощные планшеты Apple — например, iPad Pro с экраном 10,5 дюйма. Получаем не только топовую начинку, но и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью работы с SIM-картами.

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