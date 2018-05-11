Мониторы BenQ Zowie RL прошли сертификацию Sony для PS4

Компании Sony и BenQ объявили, что игровые мониторы серии Zowie RL стали первыми лицензированными дисплеями для консоли PS4. В линейку Zowie RL входят пять моделей (RL2455, RL2455T, RL2460, RL2755 и RL2755T), которые обеспечивают минимальное время отклика и возможность подключения двух мониторов к одной приставке.

Мониторы Zowie RL поддерживают несколько эксклюзивных игровых функций. Например, Color Vibrance позволяет настроить дисплей так, чтобы распознать цели на сходном по цвету участке игрового пространства, а Black eQualizer увеличивает яркость темных областей без лишнего высвечивания светлых участков и позволяет увидеть спрятавшегося в тени противника. Представители бренда Zowie добавили, что вся продукция компании создаётся с учётом интересов профессиональных геймеров.