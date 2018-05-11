Геймерский монитор BenQ Zowie оптимизирован под консоли

Компания BenQ представила новый монитор Zowie RL2755T, который сам разработчик характеризует как киберспортивную модель для консолей. Новинка совместима с PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и Wii U, а также может быть подключёна к ПК. Модель получила 27-дюймовую TN-матрицу разрешением Full HD 1920×1080 пикселей. Частота составляет 75 Гц, но есть и режим оптимизации для консолей, в котором частота составляет 60 Гц.

Яркость — 300 кд/м2. Контрастность — 1000:1. Время отклика — 1 мс. На корпусе монитора имеются разъемы D-sub, DVI, два HDMI, разъём для наушников и линейный вход. Также предусмотрены стереодинамики по 2 Вт каждый. Габариты монитора — 546.9 (максимальная высота)/ 416.9 (минимальная высота) x 639.9 x 239.7 мм. Имеется поддержка технологии Black eQualizer, которая делает тёмные сцены более чёткими и насыщенными без излишнего высвечивания светлых участков. Это позволяет геймерам быстрее реагировать на изменение игрового процесса.

Источник: BenQ

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