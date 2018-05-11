Ещё
Геймерский монитор BenQ Zowie оптимизирован под консоли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией

Геймерский монитор BenQ Zowie оптимизирован под консоли 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания BenQ представила новый монитор Zowie RL2755T, который сам разработчик характеризует как киберспортивную модель для консолей. Новинка совместима с PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One и Wii U, а также может быть подключёна к ПК. Модель получила 27-дюймовую TN-матрицу разрешением Full HD 1920×1080 пикселей. Частота составляет 75 Гц, но есть и режим оптимизации для консолей, в котором частота составляет 60 Гц.
Яркость — 300 кд/м2. Контрастность — 1000:1. Время отклика — 1 мс. На корпусе монитора имеются разъемы D-sub, DVI, два HDMI, разъём для наушников и линейный вход. Также предусмотрены стереодинамики по 2 Вт каждый. Габариты монитора — 546.9 (максимальная высота)/ 416.9 (минимальная высота) x 639.9 x 239.7 мм. Имеется поддержка технологии Black eQualizer, которая делает тёмные сцены более чёткими и насыщенными без излишнего высвечивания светлых участков. Это позволяет геймерам быстрее реагировать на изменение игрового процесса.
Источник: BenQ
Фото: BenQ У вас специальный игровой монитор? Да Играю в игры, но монитор обычный Не играю в игры Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Составлен рейтинг самых популярных в России мониторов
MSI выпустила большой изогнутый игровой монитор Optix AG32CQ
Chip.ru: последние новости
Тест беззеркального фотоаппарата Fujifilm X-H1: отличный японец Выбираем лучший монитор для геймера: 4K, WQHD & Full-HD Samsung готовит облегченную версию флагмана Galaxy S8 Lite
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией189
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову220
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать244
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200791
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»1038
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение