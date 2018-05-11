Oppo выпустила второе поколение смартфона A83

Китайская компания Oppo выпустила новое поколение своего смартфона Oppo A83 среднего уровня. Модель получила не очень много нововведений по сравнению с предшественником и будет продаваться за $258.

$258 кажется довольно высокой ценой за такой девайс. При этом первая версия устройства упала в стоимости до $173. Новинка оснащена 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 720 x 1440 пикселей и работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P23 с частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G71 MP2 GPU.

Объем оперативной памяти — 4 гигабайта, встроенного накопителя — 64 гигабайта. Сзади стоит обычная 13-мегапиксельная камера, спереди — 8-мегапиксельная. Емкость аккумулятора — 3180 мАч, а из коробки Oppo A83 2018 идет с системой Android 7.1 Nougat.