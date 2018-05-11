Ещё
Oppo выпустила второе поколение смартфона A83
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией

Oppo выпустила второе поколение смартфона A83 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Китайская компания Oppo выпустила новое поколение своего смартфона Oppo A83 среднего уровня. Модель получила не очень много нововведений по сравнению с предшественником и будет продаваться за $258.
$258 кажется довольно высокой ценой за такой девайс. При этом первая версия устройства упала в стоимости до $173. Новинка оснащена 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 720 x 1440 пикселей и работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio P23 с частотой 2,5 ГГц и графикой Mali-G71 MP2 GPU.
Объем оперативной памяти — 4 гигабайта, встроенного накопителя — 64 гигабайта. Сзади стоит обычная 13-мегапиксельная камера, спереди — 8-мегапиксельная. Емкость аккумулятора — 3180 мАч, а из коробки Oppo A83 2018 идет с системой Android 7.1 Nougat.
Карельские вести: последние новости
Samsung представила Galaxy A6 и Galaxy A6+ с Infinity дисплеем и мощной фронталкой Бюджетный Honor 7S выходит в продажу в Европе Coolpad выпустила смартфон Note 6 с двойной фронтальной камерой
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией185
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову219
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать240
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200786
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»1035
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение