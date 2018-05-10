Выбираем лучший монитор для геймера: 4K, WQHD & Full-HD

Многие игровые мониторы можно узнать по внешним признакам. Большинство производителей при разработке таких моделей особенное внимание уделяют внешнему виду устройств, дизайнерски оформляют корпус и агрессивно раскрашивают его. И конечно, техническое оснащение должно быть на самом высоком уровне. Такие модели выпускаются в различных форм-факторах: например, очень впечатляет Samsung со своим 49-дюймовым C49HG90 (около 65 тыс. рублей). Любители прекрасных кривых вместо него могут взять изогнутую 34-дюймовую модель 34UX89G от компании LG (около 50 тыс. рублей). При ограниченном бюджете вам подойдет 24-дюймовый C24FG70 производства компании Samsung (около 25 тыс. рублей). Игровые мониторы в большинстве случаев стоят ощутимо больше, чем обычные — без пометки «для геймеров» в описании. Разумеется, в принципе играть можно на любом мониторе — если он поддерживает разрешение по меньшей мере Full-HD и располагает DVI— или HDMI-входом. В этом случае он без проблем может быть подключен к графическим картам от Nvidia или AMD и, как правило, выдаст по меньшей мере приемлемое качество изображения. Кстати, соответствующий рейтинг мониторов есть у нас и для «офисных» устройств.

Как мы оцениваем геймерские TFT Тем не менее, подумать над приобретением именно игрового монитора смысл все-таки есть — особенно если вы имеете мощную, оптимизированную для игр машину. Только в этом случае сработают такие функциональные возможности, как G-Sync, FreeSync и скорость обновления изображения в 120 Гц или выше. Особенно G-Sync для графических карт Nvidia и FreeSync для AMD демонстрируют заметные сдвиги в качестве картинки. Обе технологии заботятся о том, чтобы частота обновления изображения на мониторе синхронизировалась со скоростью формирования новых кадров, выдаваемой графической картой. Благодаря этому устраняются некрасивые рывки изображения (Tearing-эффект). В отличие от FreeSync, за встраиваемый модуль от Nvidia придется заплатить дополнительные деньги. В большинстве случаев TFT с G-Sync стоят примерно на 10 тыс. рублей дороже, чем сопоставимые модели без этого дополнения.

Покупатели игровых мониторов зачастую интересуются еще и временем отклика разных типов панелей (TN, VA или IPS). TN и VA, как правило, «переключаются» на несколько миллисекунд быстрее, но немного искажают цвета и яркость, если вы смотрите на панель не под прямым углом. Впрочем, если быстрые экшен-игры не являются для вас способом заработать, едва ли вы сможете почувствовать разницу во времени отклика панели.

Принципиально рекомендуемым типом является IPS. Здесь вы получаете прекрасное впечатление от цветопередачи при максимально полном охвате цветового пространства sRGB и высокой шахматной контрастности в 200:1 или выше.

При выборе моделей для тестирования мы, по большей части, следовали позиционированию, обозначенному вендорами. Таким образом, например, если Acer в названии монитора использует слово «Predator», а Eizo маркирует устройство словом «Foris», мы говорим, что данный аппарат ориентирован преимущественно на геймеров. Общая оценка складывается из результатов, полученных по четырем параметрам: «Качество изображения», «Оснащение», «Эргономичность» и «Энергопотребление». Развернутые результаты по всем протестированным моделям вы можете найти в рейтинге игровых мониторов.

Лидер рейтинга: Eizo Foris FS2735 В настоящее время на первом месте нашего рейтинга игровых мониторов находится Eizo Foris FS2735, который стоит около 75 тыс. рублей. По всем параметрам тестирования данный Eizo-TFT продемонстрировал очень хорошие результаты, а в категории «Оснащение» даже установил рекорд. 27-дюймовая IPS-панель имеет разрешение 2560х1440 пикселей, благодаря чему во время гейминга дает очень четкое изображение. Измеряемые характеристики панели очень хороши: яркость в 307 кд/м2, динамическая контрастность 1331:1, шахматная контрастность 193:1 и одна миллисекунда времени реакции — все это заслуживает внимания. Кроме того, наш лидер рейтинга поддерживает функцию FreeSync для графических карт AMD и скорость обновления изображений в 144 Гц.

Для подключения к персональному компьютеру доступны два HDMI-интерфейса, DisplayPort и DVI-D-разъем. Этого должно хватать для любого сценария эксплуатации. Кроме того, Eizo снабдила данную модель USB-хабом, что постепенно становится определенным стандартом для дорогих TFT-мониторов. Чтобы устройство можно было подстроить под любое рабочее или игровое место, в наличии имеются как регулировка по высоте, так и практичная Pivot-функция, позволяющая при необходимости поворачивать дисплей на 90 градусов.

Рекомендация по цене: Samsung C24FG70 Меньше наворотов, проще внешний вид, более скромное оснащение: на первый взгляд Samsung C24FG70 (около 25 тыс. рублей) выглядит неинтересным. Тем не менее, в корпус встроена TFT-панель Samsung, которая установила рекорды в категориях «Эргономичность» и «Энергопотребление», да и в области качества изображения может похвастать топовыми результатами. При подведении итогов испытаний данная модель разместилась на заслуживающем внимания пятом месте нашего рейтинга, оставив за спиной мониторы, которые стоят в два, три и даже четыре раза дороже.

24-дюймовая изогнутая VA-панель предлагает разрешение 1920х1080 пикселей — то есть, идеальна для систем с графическими картами уровня Geforce GTX 1060 или Radeon RX 580. Компания Samsung снабдила монитор скоростью обновления изображения в 144 Гц и системой FreeSync для устранения Taering-эффекта. Два HDMI-интерфейса, DisplayPort, хаб USB-3.0, регулировка по высоте и функция Pivot дополняют перечень технических характеристик устройства.

Во время тестовых испытаний монитор проявил себя как высококонтрастный (шахматная контрастность: 193:1) и достаточно яркий (318 кд/м2). Кроме того, устройство продемонстрировало и удивительно хороший охват цветового пространства Adobe-RGB: 94,9%. Таким образом, монитор практически достигает стандартов устройств, предназначенных для специалистов в области работы с графикой.

Рейтинг игровых мониторов по соотношению цены и качества — читайте здесь

Фото: компании-производители, pixabay.com Читайте также: MSI выпустила большой изогнутый игровой монитор Optix AG32CQ

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