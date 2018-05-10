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YouTube теперь поддерживает HDR на iPhone X
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YouTube теперь поддерживает HDR на iPhone X 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
YouTube обзавёлся поддержкой HDR-видео для iPhone X.
High Dynamic Range Imaging (HDR) — технология работы с изображениями и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий. Такие изображения выглядят гораздо ярче и насыщеннее, чем обычные.
Выглядит это следующим образом:
Для изменения качества нажмите на символ трёх вертикальных точек —> Качество. Если у ролика доступен HDR, это будет написано прямо напротив разрешения видео.
Чтобы полностью оценить преимущества технологии, нужно выставить яркость экрана на 100%.
HDR доступен на iPhone 8, 8 Plus и iPhone X, но лишь последний получил поддержку технологии в YouTube.
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