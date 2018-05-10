YouTube теперь поддерживает HDR на iPhone X

YouTube обзавёлся поддержкой HDR-видео для iPhone X.

High Dynamic Range Imaging (HDR) — технология работы с изображениями и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий. Такие изображения выглядят гораздо ярче и насыщеннее, чем обычные.

Выглядит это следующим образом:

Для изменения качества нажмите на символ трёх вертикальных точек —> Качество. Если у ролика доступен HDR, это будет написано прямо напротив разрешения видео.

Чтобы полностью оценить преимущества технологии, нужно выставить яркость экрана на 100%.

HDR доступен на iPhone 8, 8 Plus и iPhone X, но лишь последний получил поддержку технологии в YouTube.