Смартфон Huawei Y3 (2018) работает на Android Go

Huawei показала новый смартфон Y3 (2018) из разряда очень бюджетных по меркам текущего года. Аппарат работает на Android Go — новой ОС от Google , предназначенной для смартфонов самого базового уровня.

Стоимость Huawei Y3 (2018) не сообщается, но можно сделать ставку на $100 или $120 — если же ценник окажется выше, то смартфон ожидает оглушительный провал ввиду наличия у него всего 1 Гб оперативной памяти и процессора MediaTek MT6737M с урезанными частотами его четырех ядер. В него также встроена видеокарта Mali-T720 с одним ядром. ОС Android Go занимает существенно меньше места по сравнению с обычным Андроидом, но встроенной памяти в Huawei Y3 (2018) все равно не так много — 8 Гб плюс карта microSD, которая не входит в комплект поставки.

У смартфона есть фотокамеры на 8 Мп сзади и 2 Мп спереди, модуль LTE для доступа к сотовым сетям четвертого поколения и набор стандартных датчиков и модулей, включая ресивер GPS. Новый Huawei Y3 (2018) весит немало — 180 граммов при достаточно большой толщине 9,5 миллиметра, хотя внутри него стоит батарея на 2280 мАч, а его корпус выполнен из пластика. В продажу смартфон поступит этим летом в белом, сером и золотистом вариантах окраски. Черного цвета, увы, не будет.