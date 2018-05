Лови момент: как выбрать хорошую экшн-камеру

Начиная с древних наскальных рисунков, человечество хотело запечатлеть каждый момент своей жизни, будь то животное или грандиозный замок. С изобретением фотоаппарата и последующим его совершенствованием требования к навыкам упали до уровня «нажать на кнопку» и теперь не приходится учиться долгие годы, чтобы создать красивое и точное изображение увиденного. После изобретения видеокамер, особенно компактных, у каждого в смартфоне есть собственная видеостудия, позволяющая делать качественные фотографии, снимать видео в высоком разрешении, редактировать — в общем, делать то, для чего раньше требовалось разное оборудование. Но и этого оказалось мало, и вскоре появилось новое устройство — экшн-камера.

Экшн-камера — это видеокамера, которая позволяет снимать чёткое изображение даже при высоких колебаниях, что особенно важно людям, ведущим активный образ жизни и увлекающимся экстремальным спортом. Самым известным производителем экшн-камер является GoPro. Эти камеры имеют крутую начинку, но вот цена на них не особо радует: слишком уж они дорогие для обычного человека, который будем пользоваться этим устройством раз-два в неделю.

Какими характеристиками должна обладать экшн-камера: 1. Прочность и водонепроницаемость. Камера должна выдерживать высокую нагрузку, падение с нескольких метров на твёрдую поверхность и погружение на глубину. 2. Высокое качество съёмки. Камера должна иметь разрешение не менее FullHD, чтобы записывать качественную картинку. Современные экшн-камеры способны снимать от 720p до 4K, в зависимости от модели. 3. Широкоугольная оптика. Качественные камеры имеют угол обзора от 170 до 360 градусов. Это позволяет снимать видео без «мёртвых зон». 4. Компактность. Экшн-камера должна иметь небольшой вес и малые габариты, так как нередко крепится к шлему. 5. Беспроводные интерфейсы. Старые экшн-камеры имели подключение только по USB или Bluetooth. Новые модели имеют встроенные Wi-Fi модули, позволяющие передавать отснятое видео на компьютер или стримить видео в интернет.

Стандартная частота кадров экшн-камер составляет 25-30 кадров в секунду. Более дорогие модели с частотой 50-60 кадров в секунду обеспечивают плавную картинку. Также рекомендуем выбирать экшн-камеру с оптической стабилизацией. Она компенсирует дрожание при съёмке и не ухудшает картинку, как это делает электронная стабилизация. Оптическое увеличение будет полезно в том случае, если ты собираешься снимать объекты на расстоянии.

Чаще всего у экшн-камер отсутствует дисплей, а просмотр картинки осуществляется со смартфона. Однако у дорогих моделей вроде GoPro имеется встроенный дисплей. Это делает камеру более удобной, но и повышает её стоимость. В этой статье мы расскажем о трёх недорогих камерах, которые обойдутся тебе менее чем в 30 тысяч рублей.

SJCAM SJ7 Star

SJCAM SJ7 Star имеет новый процессор Ambarella A12S75 и сенсор от Sony IMX117. Такое мощное железо позволяет снимать в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду и в 2,5K — с частотой 60 кадров в секунду. В разрешении 1080p камера может снимать до 120 кадров в секунду, а в 720p — до 200 кадров в секунду. Разрешение фотографий составляет 14 мегапикселей. Широкоугольная линза имеет угол обзора 166 градусов. SJCAM SJ7 Star имеет встроенный сенсорный двухдюймовый LCD-экран с разрешением 320x240 пикселей. Также в камере имеется стабилизатор. В экшн-камеру встроен Bluetooth модуль, а также Wi-Fi, который позволяет передавать фотографии и видео на компьютер или стримить в интернет. SJCAM SJ7 Star защищена от физических повреждений и может быть погружена в воду на глубину до 30 метров. Экшн-камера поддерживает microSD-карты до 128 гигабайт. SJCAM SJ7 Star имеет съёмный аккумулятор на 1000 мАч, что позволяет быстро менять разряженную батарею на заряженную. В комплекте с камерой идут крепления, кейс и кабель. Раньше пользователи замечали некоторые мелкие проблемы при работе с камерой, но, учитывая то, что с последним обновлением камера избавилась от всех «детских» недугов, это отличный выбор для тех, кто хочет получить крутую 4K— и Full HD-картинку за разумные деньги. Купить SJCAM SJ7 Star →

Insta360 ONE https://www.youtube.com/watch?v=rBf7qFiYZFU&feature=youtu.be Съемка в формате 360 — весьма молодое явление и вместе с тем уже очень популярное. Такие фото и видео позволяют рассмотреть все вокруг в буквальном смысле. Получается это благодаря использованию нескольких объективов, с помощью которых камера захватывает изображение со всех сторон. Затем отснятый материал сшивается в единую картинку, которую при просмотре можно поворачивать на 360 градусов, разглядывая происходящее. Insta 360 One является не просто дополнением для смартфона. Эта камера вполне способна работать автономно. Модель снимает видео в 4K, а также делает 24-мегапиксельные фото. Несмотря на компактные размеры, устройство демонстрирует отличное качество съемки, благодаря использованию двух матриц и встроенной системе стабилизации. Кроме того, этот гаджет отлично подходит для записи динамичных сцен, так как он способен фиксировать до 120 кадров в секунду. В камере реализован ряд интересных режимов, таких как bullet time и timelapse, которые позволяют создавать весьма оригинальный контент. Купить Insta360 ONE →

Garmin Virb 360 https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=kcHHK9HP4Jk Для экшн-камер важна способность работать в сложных условиях. И в Garmin ответственно подошли к этому вопросу. Virb 360 без проблем выдерживает погружение на глубину до 10 метров без защитного бокса. Кроме того, гаджет совместим с аксессуарами многих производителей, что позволяет использовать его и в более экстремальных условиях. Камера позволяет настраивать ряд параметров съемки: ISO, баланс белого, уровень экспозиции и разрешение съемки. Garmin Virb 360 может снимать одиночные и серийные кадры, таймлапс, ускоренные и замедленные видеоролики. При съемке в разрешении до 4K тебе не придется разбираться в сложных программах для склейки единой картинки из отснятых разными объективами материалов. Камера Garmin Virb 360 всё сделает сама с помощью встроенного процессора. Продвинутые пользователи могут отключить автоматическую сшивку и сохранять отснятые материалы в исходном виде, чтобы поработать над ними самостоятельно. Garmin Virb 360 передает поток живого видео на смартфон или планшет, а специальное приложение отправляет его на сервера Youtube и Facebook Live. Купить Garmin VIRB 360 →