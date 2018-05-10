В США появился первый смартфон на базе блокчейн

Американский политический активист Прас Мишель объявил о запуске новой социально-финансовой платформы Blacture. Для ее использования вам понадобится смартфон Motif с операционной системой Zippie, которая построена по принципу блокчейна. Вся информация о действиях пользователей Blacture будет храниться в системе, недоступная извне — обособленный мир для тех, кто устал от контроля властей и корпораций. Пользователи Motif смогут совершать привычные операции со смартфоном, но с той разницей, что за социально-полезные поступки внутри Blacture их вознаградят токенами. В системе можно предлагать свои услуги, торговать, общаться, вести дела с аккредитованными компаниями и т.д., точные алгоритмы и списки критериев награждения еще не определены. Главное — не сидеть сложа руки, и тогда у вас появится много токенов.

Токены хранятся в защищенном хранилище и выступают в качестве виртуальной валюты, которую можно переводить владельцам Motif по всему миру, избегая комиссий и налогов. В будущем появятся и дебетовые карты, которыми можно будет расплатиться в обычном магазине, не открывая счет в банке. Цена смартфонов около $400, в продаже они появятся к осени этого года.