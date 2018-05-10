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В США появился первый смартфон на базе блокчейн
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В США появился первый смартфон на базе блокчейн 

TechCult 47 минут назад
Фото: TechCult
Американский политический активист Прас Мишель объявил о запуске новой социально-финансовой платформы Blacture. Для ее использования вам понадобится смартфон Motif с операционной системой Zippie, которая построена по принципу блокчейна. Вся информация о действиях пользователей Blacture будет храниться в системе, недоступная извне — обособленный мир для тех, кто устал от контроля властей и корпораций. Пользователи Motif смогут совершать привычные операции со смартфоном, но с той разницей, что за социально-полезные поступки внутри Blacture их вознаградят токенами. В системе можно предлагать свои услуги, торговать, общаться, вести дела с аккредитованными компаниями и т.д., точные алгоритмы и списки критериев награждения еще не определены. Главное — не сидеть сложа руки, и тогда у вас появится много токенов.
Токены хранятся в защищенном хранилище и выступают в качестве виртуальной валюты, которую можно переводить владельцам Motif по всему миру, избегая комиссий и налогов. В будущем появятся и дебетовые карты, которыми можно будет расплатиться в обычном магазине, не открывая счет в банке. Цена смартфонов около $400, в продаже они появятся к осени этого года.
Motif — первый в США, но не в мире смартфон с технологией блокчейн. Полгода назад компания Embedded Downloads начала выпускать устройство BitVault с усиленной системой защиты, ориентированное на военных и спецслужбы. Также существует гаджет Finney от Sirin Labs, где блокчейн используется для оптимизации работы с криптовалютами. Он поступит в продажу тоже осенью 2018-го и сразу миллионными тиражами.
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