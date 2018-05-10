Я ускорил первые Apple Watch в 2 раза

Я ускорил первые Apple Watch в 2 разаВ мои руки снова попали первые Apple Watch. Они на watchOS 4.2 и дико тормозят. Владелец просил реанимировать гаджет и выбросить в окно, если не выйдет.

Получилось, но с оговорками. Я настроил часы с нуля, не стал ставить доп. софт, отключил анимации. На глаз заработали раза в 2 быстрее. Пробуй*.

* Сразу настраивай часы на том iPhone, с которым будешь использовать. Параметры привязываются к смартфону.

Сначала сбросил часы до заводских настроек

Использовал «Стереть контент и настройки Apple Watch» в меню Watch > «Основные» > «Сброс». И настроил часы с нуля.

Девайс купили летом 2015, 3 года ни разу не чистили таким образом. За это время система набралась хвостов, которые тормозят старые железки. Избавился от них махом.

iPhone автоматом создает резервную копию Apple Watch, когда разрывает связь с ними. Она включает данные софта, карту домашнего экрана, циферблаты, док, настройки, мед. инфу, уведомления, фото и музыку.

Но лучше забить на все это и настроить часы с нуля. Так надежнее.

Отказался от доп. софта, запретил автоустановку

Встроенный софт на первых Apple Watch работает не так плохо, но доп. даже открывается не всегда. Отказался от него, чтобы владелец не мучался.

Обычно iPhone забрасывает на часы весь новый софт. Выключил пункт «Автоустановка программ» в меню Watch > «Основные».

Убил двух зайцев: не загружаю Apple Watch тугим софтом и не нагружаю часы его установкой.

Чтобы использовать сторонний софт адекватно, нужны минимум Series 1 или Series 2. В идеале — Series 3.

Включил «Уменьшение движения», убрал прозрачность

Не ожидал, но больше других зарешало «Уменьшение движения». Включил в одноименном пункте в меню Watch > «Основные» > «Универсальный доступ».

Это полный аналог этой же функции с iPhone. Она выключает эффекты переходов между меню и другие прелести. Становится не так красиво, но работает быстрее.

Рекомендую дополнить эффект «Понижением прозрачности» из меню Watch > «Основные» > «Универсальный доступ».

Она заменяет полупрозрачные элементы обычными. Прирост в скорости первых Apple Watch не будет таким сильным, но в сумме эффект заметен.

Отключил фоновое обновление данных приложений

В конце выключил «Обновление контента» из меню Watch > «Основные». По умолчанию часы синхронизируют с iPhone данные «Календаря», «Погоды» и других приложений в фоне, теперь не будут.

Сначала кажется, что отключение этой фичи сведет на нет смысл «умных» часов. Это не так.

Apple Watch продолжат обновлять данные для приложений, расширения которых вынесены на циферблаты часов.

Чтобы увеличить время автономной работы, выключил это даже на Apple Watch Series 2.

Обновлять до watchOS 4.3 не стал, она неудачная

Эти Apple Watch на watchOS 4.2. Обновлять до 4.3 не стал, это еще один фейл Apple.

Если первые умные часы на ней разрядятся полностью, могут даже не включиться. Они войдут в циклическую перезагрузку с яблоком на экране, и найти выход из нее будет сложно.

Что говорить, даже мои Apple Watch Series 2 на watchOS 4.3 включаются не с первого раза. Лучше обойти ее стороной.

В сумме, первые Apple Watch теперь до 2 раз быстрее. Пробуй и пиши о своей жизни с этими часами в 2018.