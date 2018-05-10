Мультитач-наклейки превратят тело человека в пульт дистанционного управления

В 2015 году ученые из Саарландского университета представили свою разработку iSkin — небольшие наклейки на кожу, которые реагировали на прикосновение и пересылали сигнал смартфону. Сегодня эта технология доросла до создания полноценных сенсорных интефейсов, которую назвали Multi-Touch Skin. Она позволит передавать команды через произвольный участок кожи человека. Для активации Multi-Touch Skin нужно напечатать наклейку, которая состоит из решетки тонких электродов, помещенных между слоями ПЭТ. Провода подключены к источнику энергии и контроллеру, а тот передает сигнал для обработки на микрокомпьютер Raspberry Pi Zero. Печать наклейки занимает примерно минуту, они могут быть произвольной формы и клеится на запястья, плечо, за ухом или на груди, по желанию пользователя.

При касании наклейки происходит контакт пальца с электродом, что меняет электрическую емкость в конкретной точке — это и есть сигнал для обработки, по аналогии с экраном смартфона. Сложность и разнообразие жестов управления ограничены только площадью наклейки и алгоритмами системы. Например, скользящий жест за ухом настраивает громкость музыки, а возле глаз — яркость системы освещения.

На сегодня разработчики Multi-Touch Skin создали четыре оптимальных формата наклеек. На шею, сбоку и со спины, для управления гарнитурой и аналогичной носимой электроникой. Браслет на запястье, для привязки к внешнему устройству — умному пылесосу, роботу и т.д. Наклейка на тыльную сторону ладони получит связь с мессенджерами в смартфоне, для приема и передачи вызовов. И наклейка на предплечье, для быстрой разблокировки или отключения смартфона.