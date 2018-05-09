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Звуковая панель JBL Link Bar превратит обычный телевизор в смарт-ТВ
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Звуковая панель JBL Link Bar превратит обычный телевизор в смарт-ТВ 

MDDevice 2 часа назад
Фото: MDDevice
Что нужно сделать, чтобы сделать из обычного телевизора смарт-ТВ без особых затрат? Конечно же, нужно пойти на Ali Express и заказать там ТВ-приставку на Android, но есть более интересный вариант: можно купить звуковую панель JBL Link Bar.
Саундбар JBL Link Bar — это не просто источник звука и украшатель современного интерьера: устройство имеет при себе встроенную аппаратную часть ТВ-приставки и работает на Android TV, и разрабатывалось оно при непосредственном участии самого Google. JBL Link Bar располагает не только Android TV, но и поддержкой Google Ассистента — современного голосового помощника. Начинка панели вполне справляется с воспроизведением видео в формате 4К и даже поддерживает режим HDR, а сзади у нее есть сразу три входа HDMI для подключения игровых приставок и BD-плееров.
На лицевой панели имеются светодиодные индикаторы в стиле акустики Google Home Max, а в комплект поставки входит удобный пульт ДУ. А вот блока питания в коробке вы не найдете — он встроен в саму панель, что очень удобно. Итого, покупая Link Bar, вы получаете сам саундбар и современную ТВ-приставку в едином корпусе. Звук обещает быть сочным, а для любителей басов JBL предложит отдельный фирменный сабвуфер. Стоимость Link Bar пока не сообщается, а релиз панели состоится в начале осени этого года.
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