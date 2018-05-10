СМИ: NVIDIA готовит видеокарту GeForce GTX 1050 с 3 ГБ памяти

Как сообщает китайский ресурс Expreview, в ближайшее время NVIDIA выпустит GeForce GTX 1050 с 3 ГБ GDDR5. Напомним, что существующая версия графического ускорителя комплектуется 2 ГБ памяти, а GeForce GTX 1050 Ti — 4 ГБ.

Если верить источнику, количество ядер CUDA у новой модификации GeForce GTX 1050 останется прежним (640), а вот разрядность шины памяти уменьшится со 128 до 96 бит. Скорее всего, это связано с тем, что NVIDIA придётся использовать три микросхемы памяти объёмом по 1 ГБ каждая и, соответственно, три 32-битных контроллера.

Больше информации о GeForce GTX 1050 с 3 ГБ GDDR5 должно появиться во время выставки Computex 2018, которая пройдёт с 5 по 9 июня в Тайбэе.