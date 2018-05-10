Ещё
СМИ: NVIDIA готовит видеокарту GeForce GTX 1050 с 3 ГБ памяти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: NVIDIA готовит видеокарту GeForce GTX 1050 с 3 ГБ памяти 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Как сообщает китайский ресурс Expreview, в ближайшее время NVIDIA выпустит GeForce GTX 1050 с 3 ГБ GDDR5. Напомним, что существующая версия графического ускорителя комплектуется 2 ГБ памяти, а GeForce GTX 1050 Ti — 4 ГБ.
Если верить источнику, количество ядер CUDA у новой модификации GeForce GTX 1050 останется прежним (640), а вот разрядность шины памяти уменьшится со 128 до 96 бит. Скорее всего, это связано с тем, что NVIDIA придётся использовать три микросхемы памяти объёмом по 1 ГБ каждая и, соответственно, три 32-битных контроллера.
Больше информации о GeForce GTX 1050 с 3 ГБ GDDR5 должно появиться во время выставки Computex 2018, которая пройдёт с 5 по 9 июня в Тайбэе.
Игромания.ру: последние новости
Голосовой помощник Google Assistant научился разговаривать по телефону Crash Bandicoot N.Sane Trilogy выйдет на 12 дней раньше на PC, Xbox One и Switch Сюжетную кампанию Anthem можно завершить в одиночку
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль уничтожил российский «Панцирь»828
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1196
Самойлова выступила в полуфинале «Евровидения»104
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»67
Доллару решили положить конец229
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение