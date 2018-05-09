В сети появились живые фотографии Xiaomi Mi7

В сети появились живые фотографии Xiaomi Mi7До презентации китайского флагмана Xiaomi Mi7 остаются считанные недели. Чем ближе к анонсу, тем больше подробностей о новинке попадает в сеть. На очередной утечке Mi7 засветился на «живой» фотографии. Вряд ли вы будете сильно удивлены, что Xiaomi открыто скопировала дизайн iPhone X.

Без выреза под селфи-камеру и датчиков на фронтальной панели в 2018 году никуда. Но на этом плагиат по-китайски не закончился. Взгляните на тыльную сторону корпуса.

Пожалуй, если на задней крышке не было бы логотипа ‘Mi’ и сканера отпечатков пальцев, можно было бы подумать, что это iPhone X. К слову, «большой брат» Mi7, модель Mi Mix 2S, также показана на фотографии. Сходство с iPhone X поразительное. Если верить инсайдерам, Xiaomi Mi7 получит процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Топовая версия девайса обойдется в $518. Анонс модели запланирован на 23 мая.