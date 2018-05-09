Я в восторге от этих наушников Audio-Technica. Советую послушать

Советую послушатьНесмотря на мою любовь к технике Apple , их беспроводные AirPods меня расстроили. Если кратко — медленно, но верно стали умирать аккумуляторы в наушниках.

И такой печальный финал ждёт каждого владельца «яблочных» наушников.

Обращаться в сервисный центр и платить деньги не слишком хочется, поэтому я придумал вариант получше: найти другие наушники, которые бы заменили мои AirPods на следующий год-два.

Основные критерии новых наушников должны быть такие:

хороший звук

долгая автономная работа

беспроводные

удобно сидят в ушах

легкие и компактные

Нашёл такие. Беспроводные «затычки» от Audio-Technica ATH-CKR35BT и ATH-CKR75BT отвечают всем моим требованиям, а в качестве бонуса у каждой модели есть пульт управления, чтобы наконец-то можно было переключать треки без помощи глуповатой Сири.

Я уж забыл со своими Эйрподсами, как это удобно.

Audio-Technica всегда в топе

Эта компания знакома каждому более-менее уважающему себя меломану. Их наушники не раз попадали в руки редакции и всегда радовали дизайном, удобством и звуком.

ATH-CKR35BT и ATH-CKR75BT не отстают от других творений Audio-Technica, несмотря на слегка непривычный для меня форм-фактор. Вроде и беспроводные, но провод всё-таки есть — соединяет наушники друг с другом.

На самом деле, так даже надёжнее. Даже если один наушник выпадет из уха, до земли точно не долетит.

В комплекте с наушниками есть пенные насадки от Compfy с эффектом памяти нескольких размеров. Подобрав правильный размер, в наушниках можно бегать и прыгать без опаски — из ушей не выпадут, проверено.

Действительно радует внушительное время автономной работы: музыку можно слушать беспрерывно до 7-ми часов без остановки. Не каждые беспроводные «затычки» так могут.

Секрет в аккумуляторе, который расположен необычным образом. Когда надеваешь наушники, небольшой блок аккумулятора оказывается за головой и его рекомендуется пристегивать клипсой к воротнику для максимального комфорта.

Лично я не пристёгивал — и так ничего не мешает, если честно.

Управлять треками с помощью пульта удобно, все 3 кнопки нажимаются с четким кликом и нащупываются без труда.

Чем же отличаются ATH-CKR35BT и ATH-CKR75BT

Цветом! Нет, правда: тёмные «капельки» — это младшая модель ATH-CKR35BT, а наушники стального цвета — старшая ATH-CKR75BT.

Ладно, теперь серьёзно.

Хочешь гарнитуру на каждый день, чтобы слушать музыку по дороге на работу и с работы, не особо заморачиваясь с акцентированием частот — твой выбор Audio-Technica ATH-CKR35BT.

Внутри каждого наушника динамические 9,8 мм излучатели с защитой от нежелательных дребезжаний и «артефактов» во время прослушивания музыки.

Корпус каждого наушника выполнен из глянцевого пластика, а протокол подключения Bluetooth 4.1 не только позволяет использовать ATH-CKR35BT с любыми смартфонами, но и музыку передаёт с минимальными искажениями.

воспроизводимые частоты — от 5 до 24000 Гц воспринимаемые частоты — от 100 до 10000 Гц чувствительность микрофона — 44 дБ импенданс — 16 Ом чувствительность — 102 дБ/мВт ёмкость встроенного аккумулятора — 3,7 Вт·ч вес наушников — 15,5 г Это именно наушники на каждый день, но от именитого производителя. Убиваешь сразу двух зайцев: и денег отдаёшь не очень много, и звучание получаешь приличное.

Если ты уже знаешь компанию Audio-Techica, или такие термины, как «частотный диапазон» или «импенданс» для тебя не пустой звук, присмотрись к ATH-CKR75BT.

Тут уже всё посеръёзнее: наушники выполнены из алюминия, внутри стоят 11,8 мм драйверы и технические характеристики покруче.

воспроизводимые частоты — от 5 до 40000 Гц воспринимаемые частоты — от 100 до 10000 Гц чувствительность микрофона — 44 дБ импенданс — 19 Ом чувствительность — 108 дБ/мВт ёмкость встроенного аккумулятора — 3,7 Вт·ч вес наушников — 17,8 г Эти наушники не только громко звучат, но и даже меломана со стажем качеством порадуют за свою стоимость. Однозначно, именно на ATH-CKR75BT я и остановился, заменив ими в итоги надоевшие Эйрподсы.

И ни капли об этом не жалею.

Последнее важное отличие этих моделей в том, что ATH-CKR75BT поддерживают 2 аудио-кодека: AAC и aptX. Младшая модель ATH-CKR35BT работает только с кодеком AAC.

Несмотря на различия, главное у наушников от Audio-Technica — звук. И о нём, после «капелек» Apple, есть что рассказать.

Разговоры — да, драм’н’басс — нет Наушники ATH-CKR35BT и ATH-CKR75BT от Audio-Technica имеют свой почерк, который натренированное ухо различит с лёгкостью: приятная нейтральность звучания, когда спокойные жанры раскрываются со всей возможной детализацией, а музыка с превалирующими «басами» звучит чуть хуже.

Благодаря такой фишке, использовать именно эти наушники в качестве разговорной гарнитуры сплошное удовольствие. Впечатление такое, будто собеседник говорит в настоящий, напольный микрофон и ты чётко улавливаешь глубину голоса и все интонации.

В плане музыки наушники лучше всего раскрываются на акустической музыке. Отлично звучат поп-рок, джаз и аудио-книги. А вот хард-рок сбивается в кашу, ввиду отсутствия в наушниках ярких НЧ.

Стоит отметить, что несмотря на похожесть в звучании, разница всё-таки заметна: ATH-CKR35BT подойдут для любителей Стинга и Брайна Калбертсона, а более продвинутые ATH-CKR75BT смогут удовлетворить музыкальную страсть к музыке потяжелее, вплоть до брит-рока и разного рода инди.

В любом случае, эти модели звучат гораздо насыщеннее AirPods, и это несомненный плюс, если сравнить их стоимость со стоимостью пластмассовых яблочных «капелек».

В топку AirPods. Доволен новыми наушниками

Хорошо, что компания-ведущий производитель дорогих аксессуаров и наушников для аудиофилов не забывает и о нас, простых обывателей. Ведь это так просто — налепил свой логотип на посредственные наушники, да впариваешь людям — кто там разберет, стоят они своих денег, или это просто маркетинговый ход.

Audio-Technica даже в наушниках-затычках придерживается своих стандартов звучания, так что можно не сомневаться: выбираешь ATH-CKR35BT или ATH-CKR75BT — получаешь приятный звук. А в совокупности с беспроводным форм-фактором эти наушники послужат верой и правдой долгие годы.

И неважно, какой разъём будет в твоем следующем смартфоне. Главное, чтобы Bluetooth был.

Мне понравились обе модели, хотя по звуку определённо чуть впереди ATH-CKR75BT. Их можно купить за 11 990 руб, и эти наушники звучат лучше многих аналогов в своём ценовом сегменте.

Младшая модель ATH-CKR35BT стоит 4790 руб., что делает эти наушники очень привлекательными: за такую цену сложно найти аналогичные «затычки» от именитого бренда.

Главное помнить, что какие бы наушники не поселились в ушах, музыка в смартфоне или плеере должна быть достойной. Слушайте хорошую музыку, пользуйтесь качественными наушниками. Ваш слух потом скажет вам спасибо.