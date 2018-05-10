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Самый прочный флагман 2018 года — блогер попробовал сломать Sony Xperia XZ2, но не смог
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Самый прочный флагман 2018 года — блогер попробовал сломать Sony Xperia XZ2, но не смог 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: 3Dnews.ru
Известный испытатель смартфонов JerryRigEverything проверил на прочность смартфон Sony, Xperia XZ2. Как и в тестах других смартфонов, блогер проверил устойчивость смартфона к царапинам, оценил толщину и качество металла на раме японского флагмана, нарочно поцарапал сканер отпечатков, чтобы узнать, продолжит ли он работать после нескольких лет эксплуатации.
Смартфон без проблем прошёл все испытания, но больше всего Xperia XZ2 удивила Jerry в тесте на изгиб — это один из немногих смартфонов, который невозможно не только сломать руками, но даже изогнуть корпус до появления повреждений. И это с учетом того, что панели XZ2 изготовлены из обычного закаленного стекла.
Напомним, что такая устойчивость корпуса на изгиб встречается далеко не во всех смартфонах. Осенью 2014 года, к примеру, покупатели iPhone 6 Plus были неприятно удивлены тем, что металлический смартфон изгибается и окончательно деформируется, даже если просто носить его в заднем кармане брюк. А, к примеру, популярный у энтузиастов китайский флагман Xiaomi Mi5 с треском провалил тест на прочность в 2016 году.
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