Карманный eX Core сделает любой ноутбук игровым

Последние модели ноутбуков слишком компактны, а потому не способны вместить мощную графическую карту. Для решения этой проблемы начали появляться высокоскоростные интерфейсы для обмена данных и eX Core один из них. Это миниатюрная коробочка, напоминающая жесткий диск и обладающая весом в 700 граммов.

При этом, модель содержит в себе графический ускоритель версии Nvidia GTX 1050 с 4 Гб памяти. С переднего торца имеется срез для лучшей циркуляции воздуха. На верхней панели находится мощный вентилятор, способный на максимуме производительности обеспечить эффективное охлаждение. Подключить eX Core к ноутбуку можно через интерфейс USB-C и тогда он будет не только передавать данные, но и питать видеокарту.

Внешний графический ускоритель поддерживает работу с ноутбуками, управляемыми macOS и Windows 10. Гаджет самостоятельно находит драйверы, избавляя пользователя от необходимости настраивать что-то дополнительно вручную. Выпускается модель в трех цветовых вариантах — стоимость составляет $399.