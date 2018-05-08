Ещё
Карманный eX Core сделает любой ноутбук игровым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карманный eX Core сделает любой ноутбук игровым 

Gizmonews 19 минут назад
Фото: Gizmonews
Последние модели ноутбуков слишком компактны, а потому не способны вместить мощную графическую карту. Для решения этой проблемы начали появляться высокоскоростные интерфейсы для обмена данных и eX Core один из них. Это миниатюрная коробочка, напоминающая жесткий диск и обладающая весом в 700 граммов.
При этом, модель содержит в себе графический ускоритель версии Nvidia GTX 1050 с 4 Гб памяти. С переднего торца имеется срез для лучшей циркуляции воздуха. На верхней панели находится мощный вентилятор, способный на максимуме производительности обеспечить эффективное охлаждение. Подключить eX Core к ноутбуку можно через интерфейс USB-C и тогда он будет не только передавать данные, но и питать видеокарту.
Внешний графический ускоритель поддерживает работу с ноутбуками, управляемыми macOS и Windows 10. Гаджет самостоятельно находит драйверы, избавляя пользователя от необходимости настраивать что-то дополнительно вручную. Выпускается модель в трех цветовых вариантах — стоимость составляет $399.
Gizmonews: последние новости
Представлен самый тонкий портативный монитор Asus ZenScreen Go Официально представлены бюджетные Samsung Galaxy A6 и A6+ Представлен красивый бюджетный смартфон Nokia X6
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран отреагировал на решение Трампа146
Трамп объявил решение по Ирану406
Израиль привел войска в повышенную боеготовность220
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»216
Трамп выдвинул предложение Ирану31
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение