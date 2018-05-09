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Nexus 4 (2012) получил поддержку Lineage OS 15.1 (Android 8.1 Oreo)
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Nexus 4 (2012) получил поддержку Lineage OS 15.1 (Android 8.1 Oreo) 

Android Insider 9 мая 2018
Фото: Android Insider
Nexus 4 — один из лучших смартфонов Google наравне с Nexus 5. Аппарат был представлен в 2012 году, в это же время представили Galaxy S3 и HTC One X. Тогда смартфон был не таким дорогим, как, например, Pixel 2 XL, и пользовался немалой популярностью. Однако официальная поддержка смартфона прекратилась с выходом Android Marshmallow — последней версией Android для Nexus 4 стал Lollipop.
База фанатов данного устройства велика и по сей день, поэтому разработчики прошивок продолжают выпускать неофициальные сборки для Nexus 4. Так, 7 мая разработчики Lineage OS 15.1 выпустили официальную прошивку для данного аппарата. Размер прошивки составил 326,92 мегабайта, а скачать её можно по этой ссылке.
К слову, пока Lineage OS 15.1 не получил даже Nexus 5, но это скорее дело времени. На видеоролике ниже представлены особенности Lineage 15.1:
Вкратце можно отметить поддержку темной темы и возможность изменить цвета системы, обновленное приложение камеры со встроенным сканером QR-кодов, систему защиты PrivacyGuard и пакет иконок с единым дизайном.
Есть ли среди наших читателей владельцы Nexus 4? Оставьте свой отзыв о новой прошивке ниже в комментариях или в Telegram-чате.
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