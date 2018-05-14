До Android 8.1 Oreo обновляют еще один смартфон Nokia

Различные компании, предлагающие на рынке свои умные телефоны, по-разному подходят к предоставлению обновлений операционной системы своих продуктов. Порой их приходится ждать очень долго. Но некоторые бренды известны довольно быстрым предоставлением обновлений программного обеспечения своих девайсов. Согласно новому сообщению, еще один смартфон от известнейшего бренда Nokia обновляется до Android 8.1 Oreo.

HMD Global превосходно предоставляет обновления до Android Oreo, хотя и не является ведущим игроком индустрии. Большинство выпущенных в минувшем году под брендом Nokia смартфонов уже обновлены до Android 8.0 Oreo, многие из них даже получают обновление до Android 8.1 Oreo. Как сообщается Космином Василе (Cosmin Vasile) на страницах ресурса phonearena.com со ссылкой на nokiamob.net, еще одним девайсом от HMD в списке тех, которым предстояло получить обновление до новейшей версии Oreo, является Nokia 7 — смартфон, эксклюзивно предлагающийся в Китае

На мировом рынке предлагается усовершенствованная версия этого умного телефона — выпущенная ранее в 2018 году модель Nokia 7 Plus, но она поставляется с операционной системой Android 8.1 Oreo «из коробки».

Объем выпущенного для Nokia 7 обновления до Android 8.1 Oreo составляет 698 мегабайт. Ему требуется 1402 мегабайта свободного места на накопителе девайса. С ним смартфон обретет много новых функций, в числе которых поддержка двойного 4G VoLTE — для двух SIM-карт, а также разблокировка по распознаванию лиц.

Ожидается также получение девайсом патча безопасности (май 2018 года), некоторые усовершенствования, касающиеся управления питанием, пользовательского интерфейса программного обеспечения камеры и совместимости 3,5-миллиметрового аудиоджека. Следует помнить, что все настройки камеры после обновления будут очищены и их придется осуществить повторно.

Ожидается также, что обновление до Android 8.1 Oreo станет доступно и для старых вариантов Nokia 6 (2017), TA-1000 и TA-1003, предназначенных для рынка Китая, которые до сих пор работают под управлением операционной системы Android 8.0.

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