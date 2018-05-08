Ещё
Смартфон Vkworld VK7000 заряжается без проводов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смартфон Vkworld VK7000 заряжается без проводов 

MDDevice 2 часа назад
Фото: MDDevice
В КНР представлен новый смартфон Vkworld VK7000 с очень неплохой для третьего эшелона начинкой. Главной особенностью аппарата стала беспроводная зарядка, которая в данном случае сочетается с высокопрочным корпусом.
Смартфон Vkworld VK7000 может выдержать падение на асфальт с высоты 2 метра, но вот про защиту от воды речи не идет. Корпус имеет металлический каркас и оболочку из полиуретана, который не препятствует работе беспроводной зарядки. Лицевая панель Vkworld VK7000 прикрыта прочным стеклом Gorilla Glass 5, под которым расположены фронтальная камера 8 Мп и экран 5,2 дюйма с высоким разрешением Full HD+.
Смартфон выпускается в единственной комплектации с 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти и собирается на процессоре MediaTek MT6750T, в котором скрыто восемь вычислительных ядер. Стоит Vkworld VK7000 ровно 150 долларов США, и за эти деньги у него, помимо перечисленного, есть OC Android 8 Oreo, сканер отпечатков пальцев, два SIM-слота, ускоренная зарядка, модуль LTE и батарея с внушительной емкостью 5600 мАч. Цена смартфона указана при заказе из Китае, где в продажу он поступит до конца текущего месяца.
MDDevice: последние новости
Бюджетник Samsung Galaxy J2 создан, чтобы экономить на шопинге Смартфон LG Q7 соберут на процессоре MediaTek Смартфон Nokia X со сдвоенной камерой попадет в категорию mid-end
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран отреагировал на решение Трампа146
Трамп объявил решение по Ирану406
Израиль привел войска в повышенную боеготовность220
Россия получила ответы по «делу Скрипалей»216
Трамп выдвинул предложение Ирану31
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Оружие
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение