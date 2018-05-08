Смартфон Vkworld VK7000 заряжается без проводов

КНР представлен новый смартфон Vkworld VK7000 с очень неплохой для третьего эшелона начинкой. Главной особенностью аппарата стала беспроводная зарядка, которая в данном случае сочетается с высокопрочным корпусом.

Смартфон Vkworld VK7000 может выдержать падение на асфальт с высоты 2 метра, но вот про защиту от воды речи не идет. Корпус имеет металлический каркас и оболочку из полиуретана, который не препятствует работе беспроводной зарядки. Лицевая панель Vkworld VK7000 прикрыта прочным стеклом Gorilla Glass 5, под которым расположены фронтальная камера 8 Мп и экран 5,2 дюйма с высоким разрешением Full HD+.

Смартфон выпускается в единственной комплектации с 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти и собирается на процессоре MediaTek MT6750T, в котором скрыто восемь вычислительных ядер. Стоит Vkworld VK7000 ровно 150 долларов США, и за эти деньги у него, помимо перечисленного, есть OC Android 8 Oreo, сканер отпечатков пальцев, два SIM-слота, ускоренная зарядка, модуль LTE и батарея с внушительной емкостью 5600 мАч. Цена смартфона указана при заказе из Китае, где в продажу он поступит до конца текущего месяца.