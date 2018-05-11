Представлен смартфон Sharp Aquos Sense Plus, вышедший в качестве дополнения к анонсированному на днях флагманскому Sharp R2. Данный аппарат относится к среднему классу и нацеливается на тех, кто не готов тратить сотни долларов на функции, которые им никогда не потребуются.
У Sharp Aquos Sense Plus нет выреза в экране, что радует — вместо него имеются относительно тонкие рамки сверху и снизу. Сам дисплей основан на матрице IGZO от самой Sharp, и это панель 5,5 дюйма в формате Full HD, под которой есть кнопка Home со сканером отпечатков пальцев. Смартфон построен на процессоре Qualcomm 636 и располагает ОЗУ объемом 3 Гб, тогда как встроенный в него накопитель вмещает 32 Гб информации.
Двойной фотокамеры в Sharp Aquos Sense Plus нет: в наличии 16,4-мегапиксельный модуль сзади с очень быстрым автофокусом и фронталка на 8 Мп, которая может использовать подсветку экрана в качестве вспышки. Смартфон наделен защитой от воды по стандарту IP67, прямо как у флагманов 2017 года, а заодно модулем NFC для бесконтактных платежей и быстрой зарядкой аккумулятора, емкость которого не сообщается. В продажу Sharp Aquos Sense Plus поступит в белом, бежевом и, разумеется, черном оттенках корпуса, притом тыльная панель окажется глянцевой, в стиле Apple iPhone 7 в стиле Jet Black. Стоимость смартфона не называется.