Представлен флагманский смартфон Sharp Aquos R2

Состоялся анонс нового флагманского смартфона Sharp Aquos R2 с широкоугольной камерой. Мобильник похож одновременно и на iPhone X за счет формы корпуса, и на Essential Phone за счет минимального выреза под фотокамеру, который никак нельзя назвать монобровью.

Aquos R2 — это весьма мощный гаджет с экраном Quad HD+ на 6 дюймов с соотношением сторон 19:9, причем это яркая матрица IGZO от самой Sharp, в которую встроили поддержку HDR. Внутри мобильника стоит самое топовое железо — непревзойденный пока что процессор Qualcomm 845 и встроенная память 64 Гб формата UFS, и разве что оперативной памяти не доложили, ибо здесь ее ровно 4 гигабайта. Отдельно отметим основную камеру Aquos R2: она состоит из двух независимых модулей — один 16,3 Мп с функцией записи видео 4К и оптикой 135 градусов и второй 22,6 Мп исключительно под фото.

Фронтальный сенсор получил разрешение 16,3 Мп. Также Sharp Aquos R2 характеризуется ОС Android 8 Oreo из коробки, батареей 3130 мАч, сканеров отпечатков пальцев в кнопке Home под экраном, портом USB-C, модулем NFC и защитой от воды IP68. В наличии металлический каркас и тыльная панель из стекла, плюс есть отдельны вход под наушники. Sharp Aquos R2 поступит в продажу этим летом в черном и белом цветах корпуса. Цена вопроса — на уточнении.