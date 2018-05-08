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NVIDIA начала работу над рейтрейсингом для Vulkan API, а Epic Games уже предложила студиям использовать технологию
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NVIDIA начала работу над рейтрейсингом для Vulkan API, а Epic Games уже предложила студиям использовать технологию 

DTF.RU 2 часа назад
Фото: DTF.RU
В компании предположили, что через 10 лет другие решения могут просто исчезнуть из движка Unreal Engine.
В середине марта стало известно, что корпорации NVIDIA и Microsoft заключили партнёрское соглашение, благодаря которому их сотрудники сообща работают над технологией трассировки лучей для DirectX 12. При этом команда Microsoft занимается функцией DirectX Raytracing (DXR) для DirectX 12 в качестве единого стандарта для индустрии, а сотрудники NVIDIA работают над RTX — набором программных и аппаратных алгоритмов, ускоряющих трассировку на грядущей архитектуре Volta.
Несмотря на анонс для DirectX, технология RTX поддерживала рейтрейсинг посредством нескольких разных интерфейсов, однако теперь появилась информация о том, что NVIDIA планирует добавить её в Vulkan API — кроссплатформенный инструментарий для обработки 2D и 3D-графики, обеспечивающий более высокую производительность и меньшую нагрузку на процессор.
Согласно источникам, сотрудники NVIDIA уже работают над новым расширением для трассировки лучей в Vulkan API под названием VK_NV_raytracing. Представители компании также заявили, что команда занимается разработкой совместно с авторами инструментария из Khronos для того, чтобы создать единый мультиплатформенный стандарт. Однако пока главная задача — это сделать так, чтобы рейтрейсинг и в DirectX 12, и в Vulkan API работал наиболее похожим образом.
Помимо этого, компания Epic Games, известная по разработке собственного движка Unreal Engine, которая одной из первых продемонстрировала плюсы использования трассировки лучей, начала продвигать технологию среди разработчиков. По словам руководителя студии Тима Суини, через 10 лет авторы игр могут обнаружить в Unreal Engine только решения, использующие рейтрейсинг.
Суини также спрогнозировал, что примерно через два года видеокарты станут достаточно мощными, чтобы запускать игры со включённой технологией RTX. Тем не менее первая игра, использующая эту графическую технологию, выйдет уже в 2018 году — ею станет Metro Exodus.
#технологии #графика #NVIDIA #microsoft #игры
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