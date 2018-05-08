Apple запатентовала круглые Apple Watch. Ждём новый дизайн?

Apple запатентовала круглые Apple Watch. Ждём новый дизайн?Раньше мы частенько слышали новости о том, что Apple работает над круглыми смарт-часами. Правда, это были лишь слухи, и никто о них всерьёз не задумывался после релиза квадратных Apple Watch.

Кажется, в Купертино решили заняться круглыми Apple Watch. Об этом говорит новая патентная заявка, закреплённая за Apple.

Зачастую пиксельные массивы прямоугольной формы. Но из-за этого разместить их эффективно внутри устройства, имеющего круглую форму, невозможно.

Круглые дисплеи могут иметь узкие места, в которых сигнальные линии становятся переполненными. Это приводит к неэффективному использованию области отображения.

Поэтому мы хотели бы создавать улучшенные дисплеи круглой формы или другие дисплеи с изогнутыми гранями.

Интересно, доведёт ли Apple этот патент до финальной стадии? Ведь далеко не все идеи компании оказываются реальными устройствами. Они так и могут остаться на стадии прототипирования.