Ещё
Тест и обзор трансформера Acer Nitro 5 Spin NP515-51-53DZ: король оснащения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тест и обзор трансформера Acer Nitro 5 Spin NP515-51-53DZ: король оснащения 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Итоги теста Трансформер Acer Nitro 5 Spin NP515-51-53DZ заслужил не только звание короля в категории «Оснащение», но и продемонстрировал высочайшие показатели в области производительности. Очень щедрое оснащение и функция трансформации, однако, оказали несколько негативное влияние на соотношение цены и качества. Преимущества топовая производительность благодаря Core i5-8250U много дискового пространства благодаря тандему SSD и HDD 15,6-дюймовый дисплей с функцией трансформации Недостатки с весом 2,2 кг несколько тяжеловат вентилятор системы охлаждения работает шумно Результаты тестирования Acer Nitro 5 Spin NP515-51-53DZ (NH. Q2YEV.002) Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 8 из 48 Соотношение цена/качество: 62 Мобильность (25%): 60 Оснащение (25%): 100 Производительность (15%): 97.7 Эргономичность (15%): 58.6 Дисплей (20%): 78 Результаты тестирования Поставьте оценку — 79% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Трансформер — мультиталант или просто забава?
Трансформеры — это ноутбуки, которые легким движением руки можно превратить в планшеты, но до сих пор они были представлены преимущественно в удобном формате размером от 13,3 до 14 дюймов. В лице Nitro 5 Spin компания Acer выводит на рынок свой первый трансформер с большим 15,6-дюймовым дисплеем.
Наши первоначальные сомнения в практичности и удобстве трансформера 15,6-дюймового размера при повседневной эксплуатации попросту испарились — несмотря на свою величину, Nitro Spin 5 оказался неожиданно удобен.
Преимущества: приятно большой дисплей для классического офисного применения в режиме ноутбука. Это начинаешь ценить особенным образом после 8-часового рабочего дня на 13,3-дюймовой модели.
Недостатки: дисплеи трансформеров в большинстве случаев немного бликуют из-за сенсорного слоя, который время от времени становится причиной мешающих отражений. Ахиллесова пята: дисплей или эргономичность?
Уже при распаковке Acer Nitro 5 Spin производит впечатление очень шикарного устройства, а шасси из анодированного алюминия на ощупь кажется очень дорогим, хотя и восприимчиво к отпечаткам пальцев.
Корпус в руках лежит стабильно, а 360-градусный шарнир в большинстве случаев фиксируется надежно и работает аккуратно. Сам по себе шарнир прокручивается довольно легко, хотя у гаджета не имеется каких-либо выемок для пальцев, чтобы крышка открывалась совсем уж просто.
Обратная связь от клавиатуры, на которой в стиле игровых ноутбуков выделены клавиши WASD, приличная. Тачпад не имеет отдельных кнопок «мышки», но радует нас очень хорошими тактильными ощущениями.
Дисплей Acer Nitro 5 Spin по итогам тестовых испытаний заслужил хорошую оценку. В частности, мы намерили шахматную контрастность в 190:1, а сияние максимальной яркости достигает 308,6 кд/м2 — оба этих значения хороши, даже если трансформер должен светиться немного сильнее, ведь именно в планшетном режиме устройству приходится чаще всего бороться с мешающими отражениями света на поверхности экрана.
Сенсорный ввод у данного трансформера работает на очень хорошем уровне и является очень практичным как в повседневной рабочей обстановке (если не говорить о графических приложениях), так и в играх типа «Hearthstone» или «The Elder Scrolls: Legends und Gwent». Работать и играть? Нет проблем!
В Nitro 5 Spin работает процессор Intel Core i5-8250U, который поддерживается 8 Гбайт оперативной памяти. Раздражающим образом материнская плата данной модели имеет только один RAM-слот, в который из-за небольшой высоты корпуса память запаяна — таким образом, модернизировать ноутбук в данной области вы не сможете.
Но даже несмотря на то, что железо этой модели проапгрейдить не получится, производительности Acer Nitro 5 Spin для простых офисных приложений будет более чем достаточно. Все потому, что мощный четырехъядерный процессор Intel сопровождается графической картой Nvidia GeForce GTX 1050, что делает возможным не только фото— и видео-обработку, но и позволяет играть в любые актуальные игры — разумеется, с правильно настроенными параметрами детализации.
Хранить данные можно на роскошной комбинации из быстрого SSD-накопителя емкостью 256 Гбайт и 1-терабайтного классического HDD.
Нет повода для выражения недовольства и в той области, которая касается разнообразия интерфейсов: SD-кардридер, HDMI-выход, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, а также один порт USB Typ-C (поддерживающий DisplayPort-функции) — это современно и должно быть достаточно для нормальных рабочих будней.
Скорее всего из-за незначительной высоты конструкции корпуса, здесь нет Ethernet-порта. Таким образом, выйти в интернет можно только через беспроводное подключение с помощью модулей WLAN стандарта ac или Bluetooth.
Еще одно слово о производительности: в бенчмарке «PCMark 7», который оценивает общую производительность ноутбука, данная модель Acer достигла отметки в 5975 баллов и благодаря этому занимает хорошее 6-е место в рейтинге по производительности.
В графическом бенчмарке 3DMark Cloud Gate на экране высветились даже 15679 баллов — топовый результат. При этом под полной нагрузкой работа вентилятора системы охлаждения слышна очень отчетливо. Кто хочет играть, тому нужна розетка
По итогам проверки уровня мобильности Acer Nitro 5 Spin получил всего 60 процентных пунктов из 100 возможных. Отчасти это стало следствием веса в 2,2 кг. Продолжительность времени автономной работы при работе с текстами составляет 11 часов 18 минут, а при видеовоспроизведении — 8 часов 41 минуту. При гейминге экран погаснет уже примерно через 1,5 часа работы без подключения к электросети.
Результаты тестирования Acer Nitro 5 Spin NP515-51-53DZ (NH. Q2YEV.002) Альтернативные варианты:
Находитесь в поиске настоящего игрового ноутбука? HP Omen 15-ce002ng (1UR24EA#ABD)
120 Гц, Nvidia G-Sync и GTX 1060 Max-Q — HP Omen 15-ce002ng во время тестовых испытаний блеснул большим количеством таких особенностей, которые отличают его от остальных игровых ноутбуков и Acer Nitro 5 Spin. Встроенное сюда оборудование очень продуманное и хорошо согласовано друг с другом.
В соответствии с этим HP Omen радует превосходной игровой производительностью, роскошным оснащением и прекрасным качеством изображения. Маленькие недостатки (прежде всего чрезвычайно плохая продолжительность времени автономной работы) хотя и омрачают в целом позитивное впечатление, однако они никогда не были важными критериями при покупке игрового ноутбука.
Трансформируемый монстр оснащения: Asus TP510UQ-E8033T (90NB0GC1-M00340)
Несмотря на необычный для трансформеров размер, 15,6-дюймовый Asus VivoBook Flip 15 TP510UQ-E8033T по итогам теста оказался убедительным устройством.
Особенно не придерешься к роскошному оснащению с SSD, HDD и большим количеством интерфейсов, а также хорошей производительности. Забавный факт: до появления Acer Nitro Spin именно VivoBook Flip был нашим рекордсменом в категории «Оснащение». Характеристики и результаты тестирования Acer Nitro 5 Spin NP515-51-53DZ (NH. Q2YEV.002) Соотношение цена/качество 62 Операционная система Windows 10 Home Габариты 38,2 x 25,9 x 1,9 см Вес 2,3 кг Процессор Intel Core i5-8250U (1,6 ГГц) Объем ОЗУ 8 Гбайт Тип видеокарты отдельная Модель видеокарты Nvidia Geforce GTX 1050 Объем видеопамяти 4 Гбайт Дисплей: диагональ 15,6 дюйма Дисплей: разрешение 1.920 x 1.080 пикселей Дисплей: поверхность блестящая Дисплей: макс. яркость 309 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 190:1 Дисплей: плотность пикселей 141 dpi Дисплей: распределение яркости 95,5% Емкость накопителя 256 Гбайт (SSD) & 1000 Гбайт (HDD) Тип накопителя SSD & HDD Оптический привод нет Аккумулятор: емкость 51 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет 11:18 ч:мин Автономная работа: проигрывание видео 8:41 ч:мин Шумность при маск. нагрузке громко Порты USB 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 Bluetooth да WLAN 802.11ac Разъем LAN — UMTS — Док-станция — HDMI HDMI Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы — Карт-ридер SDXC Вебкамера да Дополнительное оборудование датчик отпечатков пальцев, подсветка клавиатуры Тест: PCMark 7 5.975 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 15.679 бал. Читайте также: Тест лучших игровых ноутбуков
Тест ноутбука MSI GP62-6QE8H11: быстрый, но тяжелый Фото: компании-производители
Chip.ru: последние новости
Смотрим фильмы в 4К: ищем и создаем лучший контент MSI выпустила большой изогнутый игровой монитор Optix AG32CQ Samsung готовит облегченную версию флагмана Galaxy S8 Lite
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово322
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»490
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян30
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото228
Погода — ураган: каким будет лето7
Новости партнеров
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение