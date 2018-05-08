Тест и обзор трансформера Acer Nitro 5 Spin NP515-51-53DZ: король оснащения

Итоги теста Трансформер Acer Nitro 5 Spin NP515-51-53DZ заслужил не только звание короля в категории «Оснащение», но и продемонстрировал высочайшие показатели в области производительности. Очень щедрое оснащение и функция трансформации, однако, оказали несколько негативное влияние на соотношение цены и качества. Преимущества топовая производительность благодаря Core i5-8250U много дискового пространства благодаря тандему SSD и HDD 15,6-дюймовый дисплей с функцией трансформации Недостатки с весом 2,2 кг несколько тяжеловат вентилятор системы охлаждения работает шумно Результаты тестирования Acer Nitro 5 Spin NP515-51-53DZ (NH. Q2YEV.002) Соотношение цена/качество Хорошо Место в общем рейтинге 8 из 48 Соотношение цена/качество: 62 Мобильность (25%): 60 Оснащение (25%): 100 Производительность (15%): 97.7 Эргономичность (15%): 58.6 Дисплей (20%): 78 Результаты тестирования Поставьте оценку — 79% Редакционная оценка—Пользовательская оценкаВы уже поставили оценку Трансформер — мультиталант или просто забава?

Трансформеры — это ноутбуки, которые легким движением руки можно превратить в планшеты, но до сих пор они были представлены преимущественно в удобном формате размером от 13,3 до 14 дюймов. В лице Nitro 5 Spin компания Acer выводит на рынок свой первый трансформер с большим 15,6-дюймовым дисплеем.

Наши первоначальные сомнения в практичности и удобстве трансформера 15,6-дюймового размера при повседневной эксплуатации попросту испарились — несмотря на свою величину, Nitro Spin 5 оказался неожиданно удобен.

Преимущества: приятно большой дисплей для классического офисного применения в режиме ноутбука. Это начинаешь ценить особенным образом после 8-часового рабочего дня на 13,3-дюймовой модели.

Недостатки: дисплеи трансформеров в большинстве случаев немного бликуют из-за сенсорного слоя, который время от времени становится причиной мешающих отражений. Ахиллесова пята: дисплей или эргономичность?

Уже при распаковке Acer Nitro 5 Spin производит впечатление очень шикарного устройства, а шасси из анодированного алюминия на ощупь кажется очень дорогим, хотя и восприимчиво к отпечаткам пальцев.

Корпус в руках лежит стабильно, а 360-градусный шарнир в большинстве случаев фиксируется надежно и работает аккуратно. Сам по себе шарнир прокручивается довольно легко, хотя у гаджета не имеется каких-либо выемок для пальцев, чтобы крышка открывалась совсем уж просто.

Обратная связь от клавиатуры, на которой в стиле игровых ноутбуков выделены клавиши WASD, приличная. Тачпад не имеет отдельных кнопок «мышки», но радует нас очень хорошими тактильными ощущениями.

Дисплей Acer Nitro 5 Spin по итогам тестовых испытаний заслужил хорошую оценку. В частности, мы намерили шахматную контрастность в 190:1, а сияние максимальной яркости достигает 308,6 кд/м2 — оба этих значения хороши, даже если трансформер должен светиться немного сильнее, ведь именно в планшетном режиме устройству приходится чаще всего бороться с мешающими отражениями света на поверхности экрана.

Сенсорный ввод у данного трансформера работает на очень хорошем уровне и является очень практичным как в повседневной рабочей обстановке (если не говорить о графических приложениях), так и в играх типа «Hearthstone» или «The Elder Scrolls: Legends und Gwent». Работать и играть? Нет проблем!

В Nitro 5 Spin работает процессор Intel Core i5-8250U, который поддерживается 8 Гбайт оперативной памяти. Раздражающим образом материнская плата данной модели имеет только один RAM-слот, в который из-за небольшой высоты корпуса память запаяна — таким образом, модернизировать ноутбук в данной области вы не сможете.

Но даже несмотря на то, что железо этой модели проапгрейдить не получится, производительности Acer Nitro 5 Spin для простых офисных приложений будет более чем достаточно. Все потому, что мощный четырехъядерный процессор Intel сопровождается графической картой Nvidia GeForce GTX 1050, что делает возможным не только фото— и видео-обработку, но и позволяет играть в любые актуальные игры — разумеется, с правильно настроенными параметрами детализации.

Хранить данные можно на роскошной комбинации из быстрого SSD-накопителя емкостью 256 Гбайт и 1-терабайтного классического HDD.

Нет повода для выражения недовольства и в той области, которая касается разнообразия интерфейсов: SD-кардридер, HDMI-выход, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, а также один порт USB Typ-C (поддерживающий DisplayPort-функции) — это современно и должно быть достаточно для нормальных рабочих будней.

Скорее всего из-за незначительной высоты конструкции корпуса, здесь нет Ethernet-порта. Таким образом, выйти в интернет можно только через беспроводное подключение с помощью модулей WLAN стандарта ac или Bluetooth.

Еще одно слово о производительности: в бенчмарке «PCMark 7», который оценивает общую производительность ноутбука, данная модель Acer достигла отметки в 5975 баллов и благодаря этому занимает хорошее 6-е место в рейтинге по производительности.

В графическом бенчмарке 3DMark Cloud Gate на экране высветились даже 15679 баллов — топовый результат. При этом под полной нагрузкой работа вентилятора системы охлаждения слышна очень отчетливо. Кто хочет играть, тому нужна розетка

По итогам проверки уровня мобильности Acer Nitro 5 Spin получил всего 60 процентных пунктов из 100 возможных. Отчасти это стало следствием веса в 2,2 кг. Продолжительность времени автономной работы при работе с текстами составляет 11 часов 18 минут, а при видеовоспроизведении — 8 часов 41 минуту. При гейминге экран погаснет уже примерно через 1,5 часа работы без подключения к электросети.

Результаты тестирования Acer Nitro 5 Spin NP515-51-53DZ (NH. Q2YEV.002) Альтернативные варианты:

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120 Гц, Nvidia G-Sync и GTX 1060 Max-Q — HP Omen 15-ce002ng во время тестовых испытаний блеснул большим количеством таких особенностей, которые отличают его от остальных игровых ноутбуков и Acer Nitro 5 Spin. Встроенное сюда оборудование очень продуманное и хорошо согласовано друг с другом.

В соответствии с этим HP Omen радует превосходной игровой производительностью, роскошным оснащением и прекрасным качеством изображения. Маленькие недостатки (прежде всего чрезвычайно плохая продолжительность времени автономной работы) хотя и омрачают в целом позитивное впечатление, однако они никогда не были важными критериями при покупке игрового ноутбука.

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Несмотря на необычный для трансформеров размер, 15,6-дюймовый Asus VivoBook Flip 15 TP510UQ-E8033T по итогам теста оказался убедительным устройством.

Особенно не придерешься к роскошному оснащению с SSD, HDD и большим количеством интерфейсов, а также хорошей производительности. Забавный факт: до появления Acer Nitro Spin именно VivoBook Flip был нашим рекордсменом в категории «Оснащение». Характеристики и результаты тестирования Acer Nitro 5 Spin NP515-51-53DZ (NH. Q2YEV.002) Соотношение цена/качество 62 Операционная система Windows 10 Home Габариты 38,2 x 25,9 x 1,9 см Вес 2,3 кг Процессор Intel Core i5-8250U (1,6 ГГц) Объем ОЗУ 8 Гбайт Тип видеокарты отдельная Модель видеокарты Nvidia Geforce GTX 1050 Объем видеопамяти 4 Гбайт Дисплей: диагональ 15,6 дюйма Дисплей: разрешение 1.920 x 1.080 пикселей Дисплей: поверхность блестящая Дисплей: макс. яркость 309 кд/м² Дисплей: шахматная контрастность 190:1 Дисплей: плотность пикселей 141 dpi Дисплей: распределение яркости 95,5% Емкость накопителя 256 Гбайт (SSD) & 1000 Гбайт (HDD) Тип накопителя SSD & HDD Оптический привод нет Аккумулятор: емкость 51 Вт·ч Автономная работа: офисный пакет 11:18 ч:мин Автономная работа: проигрывание видео 8:41 ч:мин Шумность при маск. нагрузке громко Порты USB 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 Bluetooth да WLAN 802.11ac Разъем LAN — UMTS — Док-станция — HDMI HDMI Прочие цифровые видеовыходы — Аналоговые видеовыходы — Карт-ридер SDXC Вебкамера да Дополнительное оборудование датчик отпечатков пальцев, подсветка клавиатуры Тест: PCMark 7 5.975 бал. Тест: 3DMark (Cloud Gate) 15.679 бал. Читайте также: Тест лучших игровых ноутбуков

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