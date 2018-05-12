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Lenovo Z5 может быть полностью безрамочным
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Lenovo Z5 может быть полностью безрамочным 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Ранее мы опубликовали тизер-изображение Lenovo Z5. Компания Lenovo решила вернуться на рынок смартфонов, и первым девайсом должен стать безрамочный Z5. Аппарат, согласно тизеру, имеет очень тонкие рамки, и при этом толщина боковых рамок равна толщине верхней.
Если верить вице-президенту Lenovo, 95% передней панели будет занимать дисплей. В настоящее время лучшим по этому показателю является Essential PH-1, дисплей которого занимает 84,9% панели. Теперь же стало известно, какое наименование получит девайс — как вы уже догадались, речь идет о Lenovo Z5. В Сети также появился эскиз устройства. Как можно заметить, аппарат не имеет вырезов в дисплее, а рамки довольно тонкие. Торец выполнен из металла, а снизу расположился порт Type-C, на левом торце никаких элементов нет.
Смартфон выглядит очень элегантно и стильно. В будущем, конечно, все девайсы будут такими, и отличить iPhone от Lenovo будет крайне сложно. Вопросы остаются. Где будет располагаться фронтальная камера, разговорный динамик? В случае с динамиком его могут расположить между верхним торцом и дисплеем в виде тонкой полоски. Можно также расположить динамик под дисплеем, используя для передачи костную проводимость — нечто подобное уже применяет компания Aquos в своих смартфонах, происходит вибрация дисплея, при соприкосновении с которым через кость поступает звук.
Селфи-камеру смартфон, скорее всего, не получит, или же будет использован выдвижной механизм по аналогии с некоторыми китайскими аппаратами. По слухам, Lenovo Z5 должны представить 14 июня.
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