Почему Android-смартфоны копируют вырез дисплея iPhone X

Почему Android-смартфоны копируют вырез дисплея iPhone XПрошло чуть более полугода с момента презентации iPhone X. Сейчас на прилавках магазинов электроники, в интернет-супермаркетах, в руках прохожих мы замечаем все больше смартфонов с так называемым горбом на верхней грани дисплея.

Большинство устройств не имеет отношения к Apple , но при первом взгляде заставляет вспомнить противоречивое дизайнерское решение компании из Купертино

Почему же сомнительный ход стал настолько популярным и копируют его практически повсеместно?

Apple всегда задавала тренд

Так уж повелось, что многие решения Купертиновцев подхватывают и развивают другие производители электроники. Именно в Apple решаются на революционные для своего времени решения, а позже весь рынок наполняется подобными девайсами.

Раньше на компанию Джобса ориентировались производители компьютеров и ноутбуков, а сейчас еще и разработчики смартфонов, планшетов и аксессуаров. Именно iPhone изменил индустрию смартфонов и заставил многих производителей прекратить выпуск невзрачных угловатых «кирпичей».

Вот, как выглядели смартфоны до iPhone, и как начали выглядеть после.

Неудивительно, что многие производители начали копировать дизайн лицевой панели смартфона с довольно спорной «монобровью».

Китайцы не хотят терять нишу

Некоторые аналитики считают, что в Apple решились на довольно противоречивый ход с добавлением «челки» для того, чтобы смартфон хоть как-то выделялся на фоне конкурентов.

Сейчас большинство смартфонов сложно различить по фронтальной панели, а необычный вырез делает девайс оригинальным. Именно поэтому купертиновцы запретили разработчикам приложений скрывать и маскировать выступ в верхней части дисплея.

Так новый iPhone X сразу стал узнаваемым, его можно было без труда отличить от китайских клонов и аналогов (первые несколько месяцев). Даже схематическое отображение iPhone X подчеркивало отличие гаджета Apple.

Как же тогда продавать свои девайсы, которые при первом же взгляде отличаются от новой «иконы стиля»? Чем заманивать дешевых понторезов, школьников и блондинок на мели?

Вот так рынок заполнили десятки моделей с «челкой» разных форм и размеров. Обратите внимание, что дизайн и узнаваемый элемент скопировали в основном производители не первого эшелона, которым продажи на волне хайпа явно не помешают.

Безрамочные смартфоны сейчас в моде

Еще одной причиной копирования «челки» является мода на безрамочность. В линейке каждого бренда уже есть несколько моделей с минимальными рамками вокруг дисплея. Для уменьшения размеров верхней грани проще всего сделать небольшой выступ для камеры, динамика и прочих сенсоров.

Год назад такой дизайн многие назвали бы убогим, но после презентации iPhone X говорить такое язык не поворачивается.

Даже лидер в «безрамочном» сегменте, Samsung, не может избавить от верхней рамки над дисплеем. Возможно, в скором времени и им придется смириться с «монобровью».

Камеру и динамик нужно прятать

Если отбросить веяния моды и дизайнерские заморочки, рассматривая смартфон с точки зрения инженера-проектировщика, некоторые элементы на передней панели нужно куда-то разместить.

Динамик под экраном оказался слишком невыразительным, камера в углу еще больше сбивала с толку, элементы на нижней грани так вообще выглядели инородно. Все это мы уже видели у Xiaomi и других производителей.

Ни одно решение с минимальными рамками в верхней части экрана так и не стало выглядеть лучше iPhone X.

Во флагманском iPhone пришлось разместить инновационный сканер Face ID, аналогов которому пока нет, а в других смартфонах на «челке» умещают лишь фронтальную камеру, динамик и 1-2 сенсора, но даже это пока невозможно реализовать в миллиметровой рамке.

Именно поэтому «монобровь» у всех смартфонов получилась разного размера. Кто-то обошелся камерой и динамиком, кто-то встроил туда пару объективов для фронального боке, кто-то еще и сенсоры приближения и освещенности спрятал.

Google не стали отставать от тренда и добавили поддержку «челки» на уровне системы. Так в Android P можно будет на программном уровне отрегулировать размер и положение выступа, чтобы за него не попадали элементы интерфейса.

Похвалить за индивидуальность можно лишь разработчиков из Vivo. Их безрамочный концепт Apex оснащен выдвижным модулем с фронтальной камерой. Насколько такое решение окажется практичным можно будет судить лишь после появления серийных экземпляров.

Пока же нам остается констатировать переход в эру «челкафонов» и ждать выход подобных моделей от прямых конкурентов Apple. А таких у нас всего один…