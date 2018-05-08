Когда ждать iPhone с тремя камерами?

Тройной камере в iPhone — быть, уверен инвестициионный аналитик Yuanta Securities Джефф Пу. По его мнению, Apple выпуситит смартфон с дополнительным модулем основной камеры, который позволит значительно повысить качество мобильный фотосъемки, не ранее сентября 2019 года.

Идея применения третьего модуля в камере смартфона принадлежит Huawei. Китайский производитель оснастил им флагманский Huawei P20 Pro. Благодаря матрице с разрешением 40 Мп устройству удается захватывать значительно больше деталей при фотографировании, чем камере обычного смартфона.

Несмотря на то что качество снимка не зависит от количества мегапикселей напрямую, они влияют на уровень детализации, что особенно актуально при съемке в условиях недостаточного освещения. Пока остается только гадать, займется ли Apple наращиванием мегапикселей или придумает что-то свое.

Ранее с заявлением о планах Apple выпустить iPhone с тремя основными камерами выступило тайваньское издание Economic Daily News. Как отметили журналисты со ссылкой ни осведомленные источники, дополнительный модуль привнесет возможность пятикратного зуммирования без потери качества.

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