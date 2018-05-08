Эта кольцо за 50 руб. нужно КАЖДОМУ владельцу iPhone

Эта кольцо за 50 руб. нужно КАЖДОМУ владельцу iPhoneДа, знаю. Со стороны выглядит странно. Но если вы ставите личный комфорт выше бессмысленных понтов, штучку ниже сделали для вас.

С недавнего времени я рекомендую каждому купить и наклеить кольцо-держатель для айфона или айпэда. Спустя день не поверите, что существовали нормально без него.

Не зря кольцо-держатель входит в десятку самых популярных товаров на AliExpress категории аксессуаров. Возможно, вы уже видели его у других и удивлялись. Так вот, пора попробовать.

В чём смысл колец-держателей, зачем это надо?

Суть колец-держателей — в фиксации девайса в руке. Это как дополнительный упор, облегчающий повседневное использование.

С кольцом на смартфоне становится проще печатать одной рукой и сложнее выронить при неожиданных ударах (например, в метро) или когда споткнёшься. На планшете кольцо облегчает нагрузку на руку при браузинге и просмотре фильмов на диване, лёжа или на весу.

Многие кольца можно использовать как подставку для смартфона, а некоторые даже как открывашку для пива.

Разве это безопасно?

Кольца фиксируются на задней панели смартфона или планшета. Если это кольцо-наклейка, то для лучшего эффекта у девайса должен быть металлический корпус. Стекло тоже подойдёт, но отдирать сложнее.

Так или иначе, кольца намертво крепятся к девайсу за счет убийственно мощного клейкого слоя. Поначалу страшновато на него полагаться, но потом привыкаешь и наслаждаешься дополнительным удобством.

Чисто теоретически кольцо может отвалиться, но по факту о таких случаях я не слышал. Да и отзывы практически полностью позитивные. Вы же не используете кольцо как вешалку для шубы, а просто держите на нём двухсотграммовый смартфон. Выдержит!

Какое лучше купить?

Кольца-подставки для гаджетов делятся на два типа.

1. Наклейки. Ну вы понимаете, да? У них сзади клейкий слой. Снимаете защитную плёнку, прижимаете к задней панели устройства или его чехлу. Совместимы с чем угодно, хоть iPhone 5, хоть iPad Pro 10,5. Не портят металлические смартфоны, но в перспективе убивают любые чехлы.

Главный плюс наклеек как раз в том, что с ними не нужно использовать чехол — наслаждаться дизайном, металлом и так далее. Даже в сложенном состоянии они не мешают эргономике девайса. К утолщению в центре быстро привыкаешь.

Слабое место наклеек в том, что их тяжело снимать. Придется использовать фен, греть корпус смартфона, что само по себе не очень полезно для его аккумулятора. Большинство чехлов порвутся в месте стыка даже после разогревания клейкого слоя кольца.

Если вы планируете ходить с кольцом долго и не носите чехол, берите наклейку. Это банально удобнее.

2. Чехлы. Для тех, кто не носит девайс без защиты. Чехлы с кольцами очень разные, от минималистских гибридов а-ля «китаец налепил наклейку на матовую накладку» до хитроумных многофункциональных аксессуаров, прячущих не только само кольцо, но и какую-нибудь подставку, держатель для карт и прочие навороты.

Плюс чехла очевиден, да и минусы тоже. Наклейку можно влепить на практически любой девайс, будь то айпэд или андроид-смартфон, а чехол делается только под один конкретный Когда он надоест, кольцо не переставишь куда-то ещё.

На AliExpress есть несколько неплохих популярных чехлов с кольцами, я приведу их ниже.

1. Самое популярное кольцо-держатель для iPhone на AliExpress

11 тысяч заказов и рейтинг 4,8 при 5504 голосах. Как по мне, можно брать, даже не оглядываясь. Тем более за такие деньги. Сникерс и то дороже. Но его лучше добавить к какому-то другому из списка ниже, понадёжнее.

Купить: 102 44 руб. с бесплатной доставкой в Россию

2. 360-градусное кольцо-держатель Baseus для iPhone и iPad

Бренд на слуху обитателей AliExpress. Ребята делают хорошие штуки, и их кольцо — не исключение. Выглядит хорошо, есть разные цвета, да и само довольно тонкое. Может поворачиваться в любую сторону, поэтому особенно удобно для планшетов.

Купить: 323 258 руб. с бесплатной доставкой в Россию

3. Суперпрочное 360-градусное кольцо Ugreen

Выглядит чуть проще, чем предыдущее. Для кого-то будет плюсом. Производитель отдельно подчёркивает силу клейкого слоя в этом кольце: якобы оно может выдержать нагрузку до 5 килограмм. Если что, смартфон весит 200, ну максимум 250 грамм, так что даже половины их достижения будет достаточно для спокойного использования.

Купить: 323 209 руб. с бесплатной доставкой в Россию

4. Простой чехол с кольцом-держателем Floveme для iPhone

Умеренно тонкий силиконовый чехол с матовым покрытием и кольцом по центру задней панели. Кольцо неплохое, 360-градусное. Есть три цвета: чёрный, синий и красный. Подходят для iPhone 7/Plus, iPhone 8/Plus и iPhone X.

Купить: 323 258 руб. с бесплатной доставкой в Россию

5. Ультралёгкий металлический чехол для iPhone с кольцом-держателем

Выглядит он необычно, если не странно. Это действительно металл: чехол надо собрать самостоятельно из набора деталек и винтов. В фантазии китайцам не занимать. Я один раз увидел такой в метро и запомнил надолго. Что-то в нём есть, но на любителя.

Купить: 968 678 руб. с бесплатной доставкой в Россию

6. Чехол с тканевым кольцом для iPhone и подставкой

Напоследок вам необычная штука. Тут кольцо не металлическое, а силиконовое. Оно чуть утоплено в корпус, но вытягивается наружу. Помимо этого, слайдер сзади выдвигает простейшую металлическую подставку. Подходит для iPhone 6/Plus и iPhone 6s/Plus.

/plu Купить: 277 222 руб. с бесплатной доставкой в Россию

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