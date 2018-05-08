Мини-компьютеры по мини-цене: скидки на неттопы в GearBest

Современные компьютеры могут (и должны) быть компактными, мощными и занимать минимум места. С заменой громоздких системных блоков во многих случаях отлично справляются неттопы, на две модели которых в интернет-магазине GearBest сейчас действует скидка вкупе с бесплатной доставкой.

Первый неттоп — это Alfawise X5 Mini по цене всего $80, оснащенный процессором Intel Atom Z8350 серии Х5 и работающий сразу на двух ОС — с завода он поставляется с Windows 10 и Android 5.1, так что его можно использовать и как ПК, и как ТВ-приставку. Цена указана уже с учетом скидки — промо-код для активации не требуется. ПК Alfawise X5 Mini характеризуется 2 Гб ОЗУ, накопителем на 32 Гб, слотом microSD до 128 Гб, гигабитной сетевой картой, модулями Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2, выходом HDMI 1.4, четырьмя ядрами в процессоре и потреблением энергии на уровне 18 ватт. Кабель HDMI входит в комплект поставки.

Второй лот — это неттоп Beelink S1, который можно прямо сейчас приобрести в GearBest всего за $180. Это уже более продвинутый ПК с процессором Intel Celeron N3450 серии Apollo Lake на четырех ядрах и с памятью 4 Гб RAM и 64 Гб ROM. Цена включает предустановленную ОС Windows 10, порт USB-C, гигабитную сетевую карту и поддержку карт microSD до 128 Гб. Помимо этого, в Beelink S1 есть место под SSD или винчестер в корпусе 2,5 дюйма, 2-диапазонный модуль WI-FI 802.11ac, порты USB 3.0 и расширенный комплект поставки: два кабеля HDMI различной длины и подставка для вертикального размещения ПК на рабочем столе. В обоих случаях в коробке вы обнаружите внешний блок питания с европейской вилкой, так что покупать переходник не потребуется. Акция на оба неттопа имеет ограничение по сроку действия, так что, если вам нужен недорогой компактный компьютер с Windows 10, вы знаете, что нужно делать!