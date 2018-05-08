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LEAGOO запустила предпродажу клона iPhone X
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LEAGOO запустила предпродажу клона iPhone X 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Сейчас на рынке можно увидеть смартфоны с тремя видами экранов: вырез в дисплее, как у iPhone X, безрамочный с трех сторон, как Xiaomi Mi MIX, а также 18:9 (безграничный), как у Samsung Galaxy S8/S9. К первому семейству относится и LEAGOO S9, который имеет соотношение сторон 19:9 и дисплей с диагональю 5,85 дюйма с разрешением HD+ (1512 x 720 точек). Мы уже разбирали этот смартфон подробно, и сегодня стало известно, что предпродажа новинки уже началась!
В чем преимущества LEAGOO S9?
Первый телефон среди подобных с поддержкой 65MP камерой Ultra-HD.
LEAGOO S9 выглядит идентично iPhone X, но стоит дешевле.
5,85-дюймовый HD+-дисплей.
Также стоит отметить, что LEAGOO S9 оснащен двойной камерой SONY (13 Мп + 2 Мп). Она позволяет увеличить снимок в 23 раза без потери оригинального качества.
Смартфон оснащен не только сканером отпечатков пальцев, но и сканером лица, причем пользователь может сам выбрать, чем пользоваться — сканером отпечатков или распознаванием лица. Более того, LEAGOO S9 адаптирует все приложения под вырез в дисплее автоматически, при этом сами программы потребляют меньше энергии.
Емкость аккумулятора S9 составляет 3300 мАч и срок автономной работы составляет 1-2 дня, но при таких габаритах это можно простить. Смартфон доступен в трех цветовых исполнениях.
Как принять участие в предпродаже
LEAGOO S9 оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, и его розничная цена составляет меньше 10 000 рублей ($ 149,99). Но у вас есть возможность заполучить этот смартфон на 20 долларов дешевле, если примете участие в предпродаже устройства на Banggood. Кстати, там же производитель разыгрывает один S9 совершенно бесплатно между участниками предпродажи.
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