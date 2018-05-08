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HP представила три новых ноутбука EliteBook
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HP представила три новых ноутбука EliteBook 

Chip.ru 3 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания HP расширила ассортимент бизнес-ноутбуков EliteBook сразу тремя новыми моделями 755 G5, 745 G5 и 735 G5. Все они основаны на платформе АMD Ryzen. В базовой версии используется процессор Ryzen 3 2300U тактовой частотой 2/3,4 ГГц. Также доступны варианты с Ryzen 5 2500U (2/3,6 ГГц) и Ryzen 7 2700U (2,2/3,8 ГГц). Все модели получили IPS-дисплеи разрешением Full HD. 755 G5 — диагональю 15,6 дюймов, 745 G5 — 14 дюймов и 735 G5 — 13,3 дюйма.
В остальном новинки идентичны. Оперативная память — до 32 ГБ. Постоянная — SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с объемом от 128 до 512 ГБ либо PCIe NVMe объемом 256 или 512 ГБ. Операционная система — Windows 10 Pro, Windows 10 Home или FreeDOS. Старт продаж назначен на текущий месяц. Цены на ноутбуки стартуют с $1000.
Источник: HP  Фото: HP  Читайте также: Toshiba представила ноутбук Portege Z30-E  В России отмечен бурный всплеск популярности ноутбуков
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