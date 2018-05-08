Huawei обновит до Oreo еще 7 смартфонов

Третий крупнейший вендор на мировом рынке смартфонов, компания Huawei, обновит до Android Oreo еще семь девайсов. В их число входят также смартфоны от суббренда известной китайской компании — Honor. Более того, бета-версия программного обеспечения уже выпущена. Среди смартфонов, которые обновят до Android Oreo — флагманы недавнего прошлого.

Впервые компания Huawei анонсировала планы по обновлению своих девайсов до Android Oreo в октябре 2017 года в ходе презентации Mate 10. Тогда компания сообщила, что первыми она обновит до очередной версии ОС смартфоны Mate 9 и P10. Теперь поступило новое сообщение о предстоящем обновлении до Oreo еще семи умных телефонов, которое было рассмотрено Йорданом (Yordan) на страницах ресурса gsmarena.com со ссылкой на xda-developers.com.

Смартфоны Huawei и Honor, которым предстоит обновление до Android Oreo

Смартфоны Huawei, для которых выпущено бета-обновление до Oreo: Huawei Mate 8, Huawei P9, Huawei P9 Plus и четыре девайса от суббренда компании Huawei — Honor: Honor 8, Honor V8, Honor Note 8 и Honor 6X.

Android Oreo предоставляется для смартфонов от Huawei с программной оболочкой EMUI 8.0. Благодаря обновлению пользователям становятся доступны режим «картинка в картинке», усовершенствованные уведомления и ряд изменений пользовательского интерфейса. Обновление также снижает замедление работы девайса, поскольку в новом программном обеспечении используется функция искусственного интеллекта, прогнозирующая действия пользователя. Предусмотрена и оптимизация оперативной памяти.

Сейчас бета-версия доступна для девайсов в Китае . Остается лишь подождать выпуска стабильной версии обновления программного обеспечения рассматриваемых телефонов для мирового рынка.

Совсем недавно рассматривалось обновление до Android Oreo смартфона Honor 7X, которое дает определенное представление о новых возможностях и особенностях программного обеспечения девайса с пользовательским интерфейсом EMUI 8.0.

Известные флагманские модели Huawei 2016 и 2015 годов, которые обновят до Oreo

Из числа смартфонов, которым предстоит обновление до Android Oreo, особо выделяются два девайса. Речь идет о флагманах Huawei P9 и Huawei P9 Plus, представленных в апреле 2016 года и изначально работавших «из коробки» под управлением операционной системы Android 6.0, поверх которой располагался программный интерфейс EMUI 4.1. Технические характеристики этих умных телефонов ранее уже рассматривались, но в контексте предстоящего девайсам обновления необходимо вновь напомнить их, чтобы пользователи могли составить себе представление, насколько Huawei P9 и Huawei P9 Plus и в 2018 году соответствуют представлениям о современных премиальных смартфонах.

Huawei P9 — впечатляюще тонкий девайс, толщина которого составляет всего 6,95 миллиметра. Huawei P9 и Huawei P9 Plus поддерживают карты памяти microSD, что позволяет заметно расширить доступную пользователю емкость накопителя девайса. Питание Huawei P9 обеспечивается его батареей, емкость которой составляет 3000 мАч. Huawei P9 Plus оснастили аккумулятором заметно большей емкости — на 3400 мАч.

Huawei P9 укомплектован FullHD-экраном, размер которого по диагонали — 5,2 дюйма. Плотность экранной картинки базовой модели позапрошлогоднего флагмана от Huawei — 423 пикселя на дюйм. Модель Huawei P9 Plus оснастили дисплеем большего размера — 5,5-дюймовым AMOLED-экраном, максимальная яркость которого достигает 500 нит.

Оба смартфона базируются на чипсете Kirin 955, восьмиядерный центральный процессор которого укомплектован четырьмя ядрами Cortex A72 и четырьмя ядрами Cortex A53. Графическим процессором чипсета рассматриваемых девайсов является Mali-T880 MP4.

Один из вариантов Huawei P9 характеризуется 3 гигабайтами оперативной памяти в сочетании с 32-гигабайтным встроенным накопителем. Версия с более впечатляющей конфигурацией оснащена четырехгигабайтным ОЗУ и 64-гигабайтным встроенным накопителем. Подобная же конфигурация является единственной для модели Huawei P9 Plus.

Еще в 2016 году компания Huawei оснастила свои флагманы двойными основными камерами. Речь идет о 12-мегапиксельных камерах с линзами Leica. В рассматриваемой камере RGB-сенсор сочетается с дополнительным монохромным. Благодаря 1,76-микронному размеру пикселя повышается качество съемки при слабом освещении. В числе дополнительных характеристик камеры — двойная светодиодная вспышка, оптическая стабилизация изображения и лазерный автофокус. Селфи-камера девайсов — 8-мегапиксельная.

Достаточно производительным смартфоном и на сегодняшний день остается представленный в конце осени 2015 года Huawei Mate 8, который рассматривался после своего дебюта.

Рассмотренные характеристики лишь в очередной раз показывают важность обновлений операционной системы. Ведь «железо» девайсов порой даже спустя годы после их выпуска остается достаточным для большинства задач пользователей, но смартфонам не хватает новых функций, которые и приносит очередная версия мобильной ОС.

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