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OnePlus 6 засветился на TENAA со всеми своими характеристиками
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OnePlus 6 засветился на TENAA со всеми своими характеристиками 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ожидается, что в середине этого месяца компания OnePlus выпустит свой новый смартфон. Модель OnePlus 6, как обычно, получит самую топовую начинку при довольно привлекательной стоимости. Характеристики аппарата, можно сказать, уже известны. Плюс к этому, OnePlus 6 засветился со своими параметрами в TENAA. В листинге новинка описывается как A6000 OnePlus 6. Устройство имеет габариты 155,7 x 75,35 x 7,75 мм и весит 177 граммов. Дисплей будет безрамочным, с монобровью сверху и довольно большим. Это AMOLED-панель диагональю 6,28 дюйма с разрешением 2280 x 1080 пикселей.
Работать телефон будет на чипе Snapdragon 845 с частотой 2,45 ГГц, объем оперативной памяти составит 6 гигабайт, накопителя — 64 гигабайта. Возможно, выйдет и более емкая модификация. Сзади будет стоять двойная камера с датчиками на 20 и 16 мегапикселей. Спереди — 16-мегапиксельная камера. Емкость аккумулятора — 3300 мАч, из коробки смартфон будет поставляться с Android 8.1.0.
Релиз OnePlus 6 ожидается 16-17 мая. Есть сведения, что аппарат выйдет в нескольких дополнительных версиях, включая Avengers Special Edition. О стоимости пока не сообщается.
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