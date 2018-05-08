Coolpad выпустила смартфон Note 6 с двойной фронтальной камерой

Компания Coolpad анонсировала свой новый недорогой смартфон, который имеет ярко выраженную, отличительную черту. Если к двойным основным камерам мы уже привыкли, то Coolpad Note 6 решил нас удивить двойной фронтальной камерой. Просить за фаблет будут $135.

Coolpad Note 6 получил металлический корпус толщиной 8,6 мм и массой 170 граммов. Диагональ IPS-дисплея составляет 5,5 дюймов, разрешение — Full HD. Он закрыт изогнутым стеклом 2.5D и занимает 70% площади передней части. Ниже дисплея находится домашняя кнопка со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Аппарат работает на чипе Snapdragon 435, имеет 4 гигабайта оперативной памяти и накопитель на 32 гигабайта. За такие деньги начинка выглядит очень даже неплохо. Также будет доступна версия с 64 гигабайтами на накопителе ($149). Плюс можно будет поставить карту памяти microSD.

Передняя камера представлена основным 8-мегапиксельным датчиком, а также дополнительным 5-мегапиксельным сенсором с широкоугольным объективом. С помощью такой камеры можно будет делать не только индивидуальные селфи, но и групповые фото даже в темное время суток — имеется своя вспышка.

Сзади стоит одиночная 13-мегапиксельная камера с апертурой f/2.2 и 6-элементным объективом. Есть масса различных режимов для съемки (панорама, Beauty, Motion, ночной режим и так далее). Продаваться смартфон будет с системой Android 7.1 Nougat и некоторыми предустановками. Например, геймерам понравится режим Game Mode.

Из остальных характеристик отметим аккумулятор на 4070 мАч, поддержку 2 SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, microUSB 2.0 и 3,5-мм разъем для подключения наушников.

Note 6 можно будет купить уже с сегодняшнего дня в сером или золотистом цвете.