Panasonic P95 — недорогой смартфон из Японии

Анонсирован новый смартфон Panasonic P95 из Японии , представленный в солнечной Индии . Аппарат относится к начальному сегменту рынка и стоит не просто дешево, а очень дешево — менее 5000 рублей по нынешнему курсу.

Цена нового Panasonic P95 составляет в районе 4700 рублей за пределами нашей страны, но это уже просто звонилка с 1 Гб оперативной памяти и процессором базового уровня Qualcomm 212. Также здесь есть экран 5,5 дюйма с разрешением HD или 1280х720 пикселей, встроенная память на 16 гигабайтов и две фотокамеры — 5 Мп для селфи и основная 8 мегапикселей.

P95 поддерживает установку двух SIM-карт и накопителя microSD до 128 гигабайтов, у него есть батарея 2300 мАч, которой при такой начинке хватает на три дня работы, и функционирует все это под управлением ОС Android 7.1.2, но не версии Go, что приведет к переполнению оперативной памяти в случае установки больщого количества приложений. Зарядка Panasonic P95 осуществляется по microUSB 2.0, и он, несмотря на минимальную стоимость, располагает модулем LTE для доступа в соответствующие сотовые сети. В продажу Panasonic P95 поступит в темно-серой, темно-синей и золотой расцветках корпуса.