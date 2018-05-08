Ещё
Глава OnePlus продемонстрировал OnePlus 6 вживую
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава OnePlus продемонстрировал OnePlus 6 вживую 

Ferra.ru 4 часа назад
Индийский актёр Амитабх Баччан (Amitabh Bachchan) опубликовал в своём аккаунте в Twitter фотографию готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 6, пока не представленного производителем официально.
На фото смартфон демонстрируется в белом и чёрном цветовых вариантах, причём его показывает сам Пит Ло (Pete Lau), глава компании OnePlus. Впоследствии твит с фотографией смартфона был удалён и заменён на фотографию Баччана с Питом Ло, но без будущей новинки. Тем не менее, фото смартфона успела разлететься по сети.
Согласно более ранним утечкам, OnePlus 6 оснащается 6,28-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19:9, вырезом под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X.
Основная камера получила модули на 16 и 20 Мп с апертурой f/1.7, фронтальная камера сочетает сенсор на 16 Мп и апертуру f/2.0. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч с быстрой зарядкой Dash Charge.
Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C и сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой OxygenOS 5.1. Размеры составляют 155,7 х 75,35 х 7,75 мм, а вес — 177 граммов.
Официальный дебют OnePlus 6 ожидается 16 мая 2018 года на пресс-мероприятии в Лондоне.
Ferra.ru: последние новости
Samsung представила Galaxy A6 и A6+ Роскомнадзор отменил блокировку более 3,7 млн IP-адресов Google Фото, характеристики и дата начала продаж «русского Rolls-Royce», на котором на котором Путин приехал на инаугурацию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко312
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина409
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото46
Трамп решил судьбу Ирана270
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится403
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение