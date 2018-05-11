Смартфон Nokia X показался на качественных фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась большая подборка качественных живых фотографий нового смартфона Nokia X, пока не представленного производителем официально.

Фото показали смартфон с разных сторон. Судя по всему, Nokia X окажется первым смартфоном HMD Global с вырезом экрана в стиле iPhone X. Задняя панель смартфона стеклянная. Также можно увидеть двойную основную камеру, двухцветную светодиодную вспышку и сканер отпечатков на задней панели. На верхнем торце разместился 3,5-мм разъём для наушников. На правой стороне — регуляторы звука и кнопка включения. На нижней грани должен быть порт microUSB 2.0, но на этих фото такого ракурса нет.

Согласно более ранним утечкам, смартфон оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 × 1080 пикселей), двойной основной камерой на 16 Мп, фронтальной камерой тоже на 16 Мп. Аппаратной платформой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточкам microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС. Он работает на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.

Интересно, что в 2014 году Nokia X (обзор) стал первым смартфоном Nokia на базе операционной системы Android. Правда, Android там был замаскирован и довольно сильно стилизован под Windows Phone.