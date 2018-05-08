Nokia X официально представят 16 мая

Компания Nokia запланировала на 16 мая премьеру своего очередного смартфона — Nokia X. Несмотря на название и дизайн с вырезом в верхней части дисплея, это далеко не конкурент премиального iPhone X, а вполне себе обычный смартфон среднего уровня. Если верить сетевым источникам, смартфон получил дисплей диагональю 5,8 дюйма и разрешением Full HD+ 2160х1080 точек.

В основе аппарата лежит восьмиядерный процессор Helio P60 тактовой частотой 2 ГГц. Оперативная память — 4 ГБ. Основная камера имеет сдвоенный модуль. Корпус, как и у большинства моделей этого года, представляет собой металлическую рамку и стеклянную заднюю крышку, на которой расположился сканер отпечатков пальцев. Это пока что все характеристики аппарата, известные на сегодняшний день.

Фото: Hi-Tech Mail.Ru Как вы относитесь к клонам iPhone X Полный позор! Некоторые очень даже ничего Бровь сверху придает дизайну изысканность Лучше бы сделали что-то свое Куплю себе один из них Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Xiaomi рекордно увеличила продажи смартфонов