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Nokia X официально представят 16 мая
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Nokia X официально представят 16 мая 

Chip.ru 4 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Nokia запланировала на 16 мая премьеру своего очередного смартфона — Nokia X. Несмотря на название и дизайн с вырезом в верхней части дисплея, это далеко не конкурент премиального iPhone X, а вполне себе обычный смартфон среднего уровня. Если верить сетевым источникам, смартфон получил дисплей диагональю 5,8 дюйма и разрешением Full HD+ 2160х1080 точек.
В основе аппарата лежит восьмиядерный процессор Helio P60 тактовой частотой 2 ГГц. Оперативная память — 4 ГБ. Основная камера имеет сдвоенный модуль. Корпус, как и у большинства моделей этого года, представляет собой металлическую рамку и стеклянную заднюю крышку, на которой расположился сканер отпечатков пальцев. Это пока что все характеристики аппарата, известные на сегодняшний день.
Источник: Hi-Tech Mail.Ru
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