Nokia подтвердила дизайн фирменного клона iPhone X

Nokia X внешне действительно будет очень походить на iPhone X. Данную особенность новинки подтвердили представители Nokia, опубликовав постер, демонстрирующий устройство со всех сторон. Несмотря на то что мы уже видели аппарат на инсайдерском видео и фотографиях, получить подтверждение самого производителя — это совершенно другое дело.

Корпус смартфона будет выполнен из стекла и металла, а его дисплей получит диагональ 5,8 дюйма при соотношении сторон 19:9. Последний показатель напрямую влияет на вытянутость дисплея. Например, у Nokia X рабочая панель будет даже длиннее, чем у Galaxy S9. Разрешение LCD-матрицы будет равно 2280 x 1080 пикселям.

Новинка выйдет в двух модификациях с разным аппаратным наполнением. Старшая получит чипсет Snapdragon 636 и 6 ГБ оперативной памяти и будет предназначаться для международной продажи и, возможно, доберется до России . Младшую, в свою очередь, оснастят процессором Helip P60 от MediaTek и 4 ГБ ОЗУ. Она будет представлена на рынке материкового Китая . Цены моделей составят от 210 до 250 евро за младшую и старшую соответственно.

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