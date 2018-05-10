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Китайцы показали смартфон Nokia X
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Китайцы показали смартфон Nokia X 

Ferra.ru 45 минут назад
Фото: 3Dnews.ru
На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Nokia X, пока не представленный производителем официально.
Компания HMD Global планирует анонсировать Nokia X (модельный номер TA-1099) 16 мая 2018 года на пресс-мероприятии в Китае. Документация от TENAA подтвердила дизайн и основные технические параметры смартфона.
Судя по всему, Nokia X окажется первым смартфоном HMD Global с вырезом экрана в стиле iPhone X. Также можно увидеть двойную основную камеру и сканер отпечатков на задней панели.
Смартфон оснащается 5,8-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+ (2280 × 1080 пикселей), двойной основной камерой на 16 Мп, фронтальной камерой тоже на 16 Мп. Аппаратной платформой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточкам microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС. Он работает на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.
Интересно, что в 2014 году Nokia X (обзор) стал первым смартфоном Nokia на базе операционной системы Android. Правда, Android там был замаскирован и довольно сильно стилизован под Windows Phone.
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