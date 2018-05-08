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MSI выпустила большой изогнутый игровой монитор Optix AG32CQ
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MSI выпустила большой изогнутый игровой монитор Optix AG32CQ 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания MSI представила новый монитор для геймеров Optix AG32CQ. Модель получила изогнутую VA-матрицу размером 31,5 дюйма и разрешением WQHD 2560х1440 пикселей. Время отклика составляет минимальные 1 мс. Частота обновления — 144 Гц. Охват цветового пространства sRGB — 110%, NTSC — 85%. Контрастность составляет 3000:1. Яркость — 250 кд/м2.
Габариты монитора — 723х512х209 мм, вес — 6,63 кг. Для подключения к источнику сигнала предусмотрены интерфейсы DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 и DVI. Имеется поддержка технологий для защиты глаз пользователей: предотвращающей мерцание Anti-Flicker и уменьшающей негативное влияние синего света Less Blue Light.
Источник: MSI  Фото: MSI У вас специальный игровой монитор? Да Играю в игры, но монитор обычный Не играю в игры Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Начались продажи самого тонкого в мире портативного монитора
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